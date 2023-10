Una buena forma de probar nuestro cerebro son los acertijos. Algunos de estos pasatiempos logran poner en jaque nuestra lógica, crear debates y mantener ocupada la mente durante varios minutos, e incluso horas. Como todo juego, existen distintos niveles de dificultad, y a más complejos, más abstractos y con menos detalles.

El acertijo que en este caso presentamos destaca por su brevedad, pero también por su complejidad. Quizá sería muy reduccionista calificar de brillantes a quienes consigan resolverlo, pero sí que prueba una agilidad mental destacada. Así, te invitamos a enfrentarte a este acertijo (sin buscar la solución en Google).

Al final de este artículo te ofreceremos la solución, pero antes de dejarse vencer por la impaciencia te invitamos a dedicarle un poco de tiempo y reposar la respuesta. Acaso no sea tan evidente como en un primer momento puedes creer.

El acertijo

El enigma con el que retamos tu capacidad lógica es el siguiente: "Si me tumbas, soy todo. Si me cortas por la cintura, me quedo en nada. ¿Qué soy?".

¿Fácil? Quizá para algunos sí lo sea, o quizá ya lo conozcas, pero en cualquier caso es completamente normal que no hayas sido capaz de resolverlo al instante.

La solución

RESPUESTA: Un 8. Tumbado, es el símbolo del infinito. Cortado por la mitad, dos ceros. ¿Lo has acertado? Si es así, indícalo en los comentarios.