Hace ya décadas que la comunidad científica advierte de la gravedad de la crisis climática y la necesidad de frenar su avance. En tan solo unas semanas arrancará un nuevo encuentro diplomático internacional para discutir sobre las medidas para hacer frente a este fenómeno que amenaza con hacer tambalear los pilares de la vida para todas las especies que habitan el planeta. Incluidos los humanos.

Este es el mensaje de 10 científicos y científicas cara a la cumbre del clima de Dubái (COP28).

"Todavía hay mucho por hacer"

Olca Alcaraz Sendra

Científica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

"No vamos por el buen camino. Todavía hay mucho que hacer para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, las principales responsables de esta crisis. Los países del norte global, que son los que históricamente más han emitido, tienen la responsabilidad de liderar los planes para recortar emisiones de forma más drástica. No podemos delegar esta responsabilidad en los países en vías de desarrollo. Es nuestra responsabilidad liderar esta lucha".

"Tenemos una responsabilidad histórica hacia las grandes víctimas de la crisis climática"

Nicola Scherer

Científica del Observatori del Deute Global (ODG)

"Hay que abordar de forma urgente el debate sobre cómo resarcir las pérdidas y daños causados por la crisis climática en el sur global. Este es un tema que lleva casi 20 años en el aire y que ahora ha conseguido ponerse sobre la mesa de las negociaciones. Todavía queda un largo camino para conseguir que se materialice. Pero hay que hacerlo por una cuestión de responsabilidad histórica hacia las grandes víctimas de la crisis climática".

"Es una cuestión de supervivencia"

Gisela Torrents

Científica del Observatorio de Derechos Sociales y Justicia Ecológica (DESC)

"Hay que avanzar en la creación de medidas de adaptación al cambio climático. En algunos países urge crear ciudades más resilientes al calor extremo, en otros cultivos que resistan el impacto de una sequía y en otros hay que asegurarse de que las infraestructuras estén preparadas para soportar la llegada de una tormenta extrema. Es una cuestión de supervivencia".

"Estamos llegando a puntos de no retorno"

Xavier Rodó

Científico del 'limate and Health Program'de ISGlobal

"La situación actual me preocupa por múltiples motivos. Después de más de 20 años investigando en el tema, veo que se está llegando a puntos de no retorno que pensábamos que estaban mucho más lejos en el horizonte temporal. Me preocupa, sobre todo, el efecto del cambio climático sobre la estabilidad de los ecosistemas terrestres, los 'tipping points' climáticos y el poco estoc de carbono que aún podemos emitir antes de que se desencadenen efectos más catastróficos. Mi mensaje de cara la cumbre sería "action now, real change now and no more delays".

"Los países tienen que trabajar unidos"

Alicia Perez-Porro

Científica del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

"La situación actual me preocupa. Sobre todo porque entiendo la urgencia, pero no veo que las agendas políticas avancen a la velocidad que requiere la situación actual. También percibo el desinterés, e incluso el negacionismo, de una parte de la población, y aunque no creo que sea mayoritario, puede suponer un escollo a la hora de poner en práctica las políticas públicas necesarias para garantizarnos un futuro. Creo que esta cumbre puede ser una oportunidad para lanzar el mensaje de que los países tienen que trabajar unidos para hacer frente a esta crisis de alcance global".

"Estamos consumiendo nuestro planeta por encima de nuestras posibilidades"

Marcial González

Científico Universidad Carlos III de Madrid

"Estamos consumiendo nuestro planeta por encima de nuestras posibilidades. Casi dos tercios de las emisiones mundiales están ligadas a nuestro consumo energético. Necesitamos cambiar la forma que tenemos de consumir energía; obtenerla mediante fuentes limpias es imprescindible para lograr una sociedad sostenible".

"Esta crisis supone un riesgo para la vida de muchas especies, incluido el ser humano"

Leonardo López

Científico de ISGlobal

"El contexto climático actual representa un riesgo para la vida de muchas especies de aves, peces y mamíferos, incluido el ser humano. El mundo es el mismo para todos, da igual que vivas en Europa o en el pueblo más recóndito de África. De todos modos creo que esta cumbre es un chiste, al igual que muchas de las pantomimas del llamado primer mundo para tranquilizar la conciencia de sus ciudadanos haciéndoles creer que hacen algo por el planeta. Este tipo de cumbres no sirven absolutamente para nada".

"Se necesitan compromisos y acciones rápidas y vinculantes"

Jordi Solé

Científico de la Universitat de Barcelona (UB)

"Estamos en un momento crítico. Nos enfrentamos a un riesgo muy grande de colapso de los ecosistemas del sistema de la tierra. Urge abordar debates apremiantes como, por ejemplo, la reducción de la huella ecológica de nuestra especie. Lo más importante cara a la cumbre es entender que no hay tiempo para más dilación. El Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático nos avisa en su último informe de que esta década es decisiva y, por lo tanto, se necesitan compromisos y acciones rápidas y vinculantes".

"La humanidad debe cambiar el modelo socioeconómico depredador"

Anabel Sánchez

Investigadora del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

"Me duele ver cómo a estas alturas parece claro que no somos capaces de darnos cuenta de la urgencia de actuar y de que ese actuar tiene implicaciones a todos los niveles, desde el individual al colectivo, e implica necesariamente cambiar nuestra manera de vivir. Necesitamos más medidas para hacer frente a la pérdida de biodiversidad y pérdida de salud de los ecosistemas. Para ello es imprescindible que la humanidad entienda que debemos cambiar el modelo socioeconómico depredador y garantizar el buen estado de los ecosistemas que acogen la vida, también la nuestra".

"Hay que garantizar la disponibilidad de agua para todos"

Xavier Sanchez Vila

Científico de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

"Estamos en un momento en el que las consecuencias no deseadas del cambio climático son ya inevitables. Urge abordar retos estructurales como, por ejemplo, garantizar la disponibilidad de agua para todos, así como su gestión sostenible. Lo más importante de cara a la cumbre es recordar que las soluciones a los problemas de gestión de agua se deben abordar mediante métodos basados en la naturaleza y que sean capaces de incrementar recursos pero a la vez actúen favorablemente sobre los ecosistemas".