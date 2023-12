Desde 2012 a 2018, el alumnado de todo el mundo -España incluida- experimentó una tendencia descendente en la matemáticas. Lejos de amortiguarse o recuperarse, la caída continúa. Y parece no tener frenos. En 2022, una vez atravesada la pandemia de coronavirus, España empeora sus resultados en matemáticas y comprensión lectora, lo que confirma que los confinamientos han lastrado los aprendizajes. No solo aquí, sino a en todo el mundo. Los países de la OCDE, de media, todavía suspenden más. En matemáticas, se han perdido 15 puntos en la media de la OCDE, es decir casi un curso académico (20 puntos equivale a un año escolar). En compresión lectora el dato también es desolador aunque, en España, no hay comparativa con 2018 sino con 2012 por las irregularidades detectadas en aquella ocasión. En ciencias, mientras, hay una mínima mejoría.

Estas son algunas de las conclusiones del último informe Pisa, el programa internacional para la evaluación internacional de los estudiantes de 15 años (último curso de ESO) que se realiza periódicamente desde el año 2000. En esta ocasión, la OCDE examinó a 690.000 alumnos y alumnas de centros públicos y privados de más de 90 países en marzo de 2022. Estamos delante, por tanto, del primer Pisa pospandemia. Se trata de un bajón "sin precedentes" en el ranking elaborado por la OCDE. Sobre todo, en los conocimientos de matemáticas y lectura. En ciencia es más estable no solo en España sino a nivel internacional. ¿Qué está pasando, por qué se producen estos malos resultados? "Es simplista achacar estos resultados a la crisis del covid. Más bien, lo que ha pasado es que la pandemia ha intensificado algo que ya se estaba dando desde hace una década. No son muy buenas noticias", ha explicado esta mañana en Madrid Daniel Roberto Salinas, uno de los responsables de PISA. Pisa no es el primer informe que asegura que el cierre físico de colegios e institutos (España fue de los países que menos tiempo los cerró) y la educación a distancia no ha salido gratis en términos académicos. Los chavales y las chavalas que se sometieron al examen de Pisa sufrieron el confinamiento y la parte más dura de la pandemia en 2º de ESO (13 años), una etapa vital crucial. “Son una generación tocada”, sentencia el director de Educación de EsadeEcPol Lucas Gortazar a la hora de explicar los malos resultados del informe. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha tratado de amortiguar el golpe asegurando que España baja, pero no tanto como los países de su entorno. El mismo argumento ha lanzado la ministra Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "A partir de aquí, el Gobierno seguirá trabajando con las comunidades y los docentes, dotándoles de mejores recursos para mejorar la calidad de la educación", ha añadido, informa Juan Ruiz Sierra. “En España, los resultados de Pisa son muy malos, pero a nuestros vecinos les ha ido peor todavía” Lucas Gortazar - director de Educación de EsadeEcPol La comunidad educativa sospechaba un empeoramiento de los resultados en Pisa 2022, pero no semejante descalabro internacional. Nadie se esperaba que países envidiables desde el punto de vista educativo, como Finlandia, Alemania o Francia, sacaran malas notas. “En España, los resultados son muy malos, pero a nuestros vecinos les ha ido peor todavía”, explica Gortazar, que subraya que los resultados en Catalunya son devastadores. Entre 2012 y 2022, el alumnado catalán ha perdido 24 puntos en matemáticas, 38 en comprensión lectora y 15 en ciencias. Descenso general en Matemáticas La foto fija de matemáticas no es tan mala. España tiene 473 puntos, una nota muy similar a la de la UE (474) y la OCDE (472). Japón, con 536, es el país mejor puntuado en esta asignatura mientras que Colombia es el peor, con 383. Sin embargo, el resultado es malo haciendo la comparativa con los años anteriores. A los técnicos de Pisa les ha llamado “poderosamente la atención” la acusada bajada en la competencia matemática en el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Solo hay dos países que aumentan un poco su competencia en esta asignatura: Turquía y Suecia, pero ambos aumentos “no son significativos”. Tampoco son significativas las leves bajadas que han experimentado algunos territorios, como Japón (el país con mejores resultados en matemáticas, junto con Corea), Hungría, Reino Unido o Israel. Sin embargo, sí que es representativa, en opinión de la OCDE, la bajada que han experimentado el resto de países. Entre ellos, España, por ejemplo, que ha perdido 11 puntos desde 2018. Por no hablar de otros dos estados considerados habitualmente como excelentes académicamente: Alemania (39 puntos menos) y Finlandia (35). El descalabro es generalizado dado que el conjunto de la OCDE ha perdido, de media, 22 puntos (de 494 a 472). Pérdida de comprensión lectora En compresión lectora (una competencia básica para todas las asignaturas dado que consiste en entender lo que se lee), el panorama que refleja Pisa tampoco invita al entusiasmo. Al igual que sucede con matemáticas, la foto fija de la lectura no es mala. Los 474 puntos que obtiene España es una nota muy similar a la media de la OCDE (476) y la UE (475). Mientras, Irlanda obtiene los mejores resultados (516) y Chipre, los peores (381). Sin embargo, si comparamos los datos de 2022 con los anteriores, se vuelve a confirmar el descenso. España ha bajado en comprensión lectora 14 puntos: de 488 en 2012 a 474 en 2022 (no hay comparación con 2018 dado que las irregularidades detectas en las pruebas invalidaron los resultados). Otros países han bajado mucho más, incluso. Es el caso de Grecia, Islandia, Países Bajos y Finlandia. La media de la OCDE en ese periodo de tiempo (2012-2022) cae también más que España: 20 puntos. Desde 2018 a 2022, la OCDE ha bajado 11 puntos, lo que confirma la pandemia como tsunami académico. Ciencias Al igual que pasa con matemáticas y comprensión lectora, los datos españoles de 2022 de ciencias están acordes con las medias internacionales. Incluso, por encima. España saca 485 puntos, uno más que la OCDE y la UE. Japón vuelve a ser el territorio mejor posicionado (547 puntos) y México, el peor (410 puntos). Desde 2018, España mejora un poquito: de 483 puntos a 485. La media de la OCDE, sin embargo, baja cuatro puntos. Sin embargo, si comparamos la nota de 2022 con la de 2012 el empeoramiento es evidente. España pierde 12 puntos y la OCDE, 17. Japón es el país que más puntos gana: 17. Islandia, el que más pierde: 28. A Islandia le siguen Países Bajos, Noruega, Polonia y Finlandia. Diferencias entre chicos y chicas Uno de los resultados recurrentes de todos los informes de Pisa -este año también sucede- es que las chicas superan a los chicos en lectura y, en menor medida, que los chicos superan a las chicas en matemáticas. En ciencias, mientras, no existe tendencia estadística clara. “Las diferencias de género en los logros no se explican por la capacidad innata. Sin embargo, los contextos sociales y culturales refuerzan actitudes y comportamientos estereotipados”, explican los técnicos de Pisa, que subrayan que las disparidades de género en el rendimiento a los 15 años pueden tener consecuencias a largo plazo para el futuro personal y profesional de chicas y chicos. Inmigrantes y nativos El alumnado nativo obtiene en Pisa un rendimiento superior al inmigrante, aunque no en todos los casos estas diferencias son estadísticamente significativas. En Ceuta, Canarias y Andalucía no hay diferencias significativas en ninguna de las tres competencias (matemáticas, lectura y ciencias). En Navarra y Extremadura tampoco hay diferencia significativa en lectura. Por competencias, las mayores diferencias se observan en el País Vasco (70 puntos en matemáticas), Melilla (57 puntos en lectura) y Galicia (59 puntos en ciencias). Escuela pública 'versus' privada En España, el informe Pisa se ha realizado con 30.800 estudiantes de centros públicos y privados. Al igual que sucede en los países de la OCDE y de la UE, el alumnado matriculado en centros de titularidad privada obtiene un rendimiento superior al alumnado de centros públicos, aunque no en todos los casos estas diferencias son estadísticamente significativas. En Aragón y Galicia no hay diferencias significativas en ninguna de las tres competencias (matemáticas, comprensión lectora y ciencias). Además, en La Rioja y en Castilla-La Mancha tampoco hay diferencia significativa en lectura. En todas las competencias (matemáticas, lectura y ciencias), las mayores diferencias se observan en Melilla (50, 53 y 44 puntos a favor de los centros privados) y Ceuta (43, 44 y 37 puntos a favor de los centros privados). Uso de pantallas "Hay evidencias que confirman que los dispositivos digitales, en el aula, pueden generar distracción", ha explicado el responsable de PISA. De todos los estudiantes consultados por la OCDE, el 30% admiten que, efectivamente, les distrae. El factor que más influye es la frecuencia del uso. Sin embargo, en plena polémica por el uso y abuso de pantallas entre los escolares, el informe revela que las normas que las escuelas de muchos países tienen al respecto no se cumplen a raja tabla. La conclusión de los técnicos de PISA, según Salinas, es que "un uso moderado de la tecnología digital puede ser mejor que una prohibición absoluta". "Ni conocemos todas las ventajas de la tecnología ni todas las desventajas. Hay que estar atentos y evaluar", ha añadido el secretario de Estado de Educación. De hecho, el ministerio que dirige Pilar Alegría siempre se ha mostrado más partidario de regular antes que prohibir.







[Estos han sido los gráficos extraídos de los datos del informe Pisa]