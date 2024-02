La polémica no cesa y Bárbara Rey vuelve a estar en el punto de mira por las acusaciones de montaje que planean sobre ella. Y es que las instantáneas que publicó la revista 'Lecturas' la semana pasada y que ahora hemos visto en movimiento de la vedette discutiendo con el responsable del Bingo de Marbella en el que tuvo recientemente un altercado no serían casuales. O eso sostienen por lo menos algunos de los tertulianos de 'Vamos a ver'.

A pesar de que el vídeo en el que Bárbara pide explicaciones al director de la sala de juegos por la filtración de unas imágenes suyas enfadada tras no cantar línea, varios de los colaboradores del programa presentado por Joaquín Prat creen que es muy sospechoso que el reportaje tenga tan buena calidad y esté grabado a pocos metros de distancia de la puerta del Bingo, donde la artista mantuvo una tensa conversación con el responsable del local, al que amenazó con demandar por lo sucedido.

Acusaciones de montaje sobre las que Bárbara, que está en tratamiento por la depresión que sufre a raíz de la demoledora entrevista de su hijo Ángel Cristo Jr., no se ha pronunciado públicamente todavía, y que han pillado completamente desprevenida a su hija Sofía Cristo.

La Dj, que se ha convertido en el gran apoyo de la de Totana, ha reaccionado con sorpresa a esta nueva polémica, sobre la que ha confesado no tener ni idea: "No sé de qué me hablas" ha asegurado muy seria.

"Hasta luego. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. De verdad, es que no voy a hablar" ha afirmado rotunda, dejando en el aire cómo está Bárbara y si finalmente su hermano Ángel felicitó a su madre el pasado 2 de febrero en su cumpleaños más triste.