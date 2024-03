Gonzalo Bernardos arrasa la gestión de Pedro Sánchez en el caso Koldo: "Lo ha llevado a la pira"

El caso Koldo ha revolucionado la política española en la última semana. Cada día se saben más detalles de todos los implicados en la detención del exasesor del ministro José Luis Ábalos por la ejecución de al menos 13 contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

Las tertulias televisivas no han parado de hablar del tema mientras el Gobierno de España intenta esquivar como puede las duras críticas de la oposición que exige dimisiones. Por ahora, el PSOE ha intentado por todos los medios que Ábalos deje de estar relacionado con el partido, aunque el exministro de Transportes se negó a dejar su acta como diputado y seguirá integrado en el Grupo Mixto. Los tejemanejes del caso siguen saliendo a la luz y la trama ha puesto su mira en otros dirigentes socialistas como Francina Armengol, expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados.

Uno de los colaboradores televisivos más populares de España ha querido dar su opinión acerca del caso Koldo. Gonzalo Bernardos está muy especializado en temas económicos, pero ha decidido cambiar por completo su vertiente habitual para lanzar un dardo a Pedro Sánchez en un programa televisivo de Cataluña. "Lo que está haciendo Pedro Sánchez es llevar a Ábalos a la pira, a quemarlo públicamente para que el incendio no se extienda", ha comenzado el profesor de economía de la Universidad de Barcelona.

Bernardos también quiso desgranar la trama Koldo en toda España. "El incendio tiene tres partes de extensión. Canarias, que también compró mascarillas, Baleares, con Francina Armengol de presidenta del Congreso, y el propio Ministerio de Transportes. Por lo tanto, se ha dicho vamos a acotar las responsabilidades en Ábalos y le han dicho has tenido mala suerte. Por el partido te has de quemar a lo bonzo mientras que Ábalos ha dicho que no se va a quemar", concluye el economista en 8TV.

Y es que todavía se desconocen las consecuencias que tendrá el caso Koldo en el Gobierno de España. Según la Encuesta Política de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), Sánchez sigue perdiendo fuerza tras su gestión de la Ley de Amnistía y Feijóo se acercaría a la mayoría absoluta por la pérdida de fuerza de Vox y PSOE.