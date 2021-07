"Yo tengo una culpabilidad dentro porque me toca, porque mi hijo está implicado en el asesinato, no sé hasta qué punto", dice el padre de uno de los detenidos por la paliza mortal a Samuel Luiz, en declaraciones a La Sexta. El hombre, que asegura estar "muerto en vida" desde que se enteró de que su hijo estuvo involucrado en el crimen, desconoce qué papel jugó su hijo en la agresión.

"Los que fueron, que paguen lo que hicieron. Tengo la duda, sé que mi hijo está implicado al principio y no sé qué pasó después, quiero que se aclare todo", relata en declaraciones a esta televisión. El padre del joven le da el pésame a la familia de Samuel Luiz, aunque cree que "no va a valer para nada" y asegura que la muerte de un hijo en esas circunstancias, es "lo peor" que le puede pasar a unos padres.

"Me pongo todos los días en el sitio de la familia y pienso en cómo pueden estar ellos, porque es terrible, la muerte de un hijo es lo peor que puede haber", dice también el hombre, que se encuentra abatido. "Se murió mi mujer con treinta y pico años y me metía en la cama y todo eran vueltas a la cabeza y me imagino que te quiten a un hijo así... Es la peor muerte que puede haber", relata también. "Estoy sufriendo con ellos el dolor de su hijo y sufro también por lo que me toca", concluye.