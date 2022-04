Un nuevo accidente de tráfico en la calle Carmen se salda con varios heridos

Segundo accidente en apenas tres días en el cruce de la calle Carmen con la calle Princesa de Zaragoza. Un autobús que circulaba por la primera de las vías ha arrollado un vehículo en el que viajaban tres ocupantes y que, presuntamente, según los testigos presenciales, se habría saltado el stop que obliga a detenerse en la calle Princesa. Los vecinos de la zona insisten en que se instale un semáforo para evitar más siniestros.

El accidente ha ocurrido sobre las 16.25 de este miércoles y, a la espera de información oficial, se han registrado varios heridos de diversa consideración. Dos de las mujeres que iban en el coche siniestrado han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario con heridas visibles en sus rostros. La tercera se encontraba aparentemente bien y estaba hablando con los agentes de la Policía Local que se han desplazado hasta el lugar del accidente.

El golpe del autobús al lateral del vehículo, un Mazda CX-3, ha provocado que el coche se subiera encima de la acera donde normalmente se instala la terraza del bar situado en esa esquina. "Si no llega a estar lloviendo las mesas estarían puestas y podría haber sido mucho peor. Se podría haber llevado por delante a mucha gente", ha explicado el dueño del establecimiento. "Es la segunda vez que pasa en cuatro días", ha recordado.

"Yo no lo he visto, pero he escuchado un golpe muy fuerte y tenía claro que había sido un accidente", ha declarado otro de los testigos, quien ha criticado la tardanza, según ha dicho, de los servicios sanitarios. "Más de media hora han tardado los servicios sanitarios. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, les hemos dicho a las mujeres que se tranquilizaran y que no se durmieran. Yo mismo le he tapado una herida con la mano para que no sangrara", ha explicado este mismo testigo.

"Tienen que hacer algo ya con este cruce. Hay una cámara ahí puesta pero es como si no hubiera nada. Hasta que no pase algo grave no harán nada", ha comentado otra mujer, que caminaba por la calle Princesa cuando ha ocurrido el accidente. El siniestro ha obligado a cortar esta vía, así como la calle Carmen desde su comienzo en la avenida Goya.

Por su parte, en el autobús no viajaban muchos pasajeros en el momento del siniestro. "No me había pasado esto en la vida. Estoy bien físicamente, pero no psíquicamente. Ha sido un susto muy gordo", ha dicho consternado el conductor del bus. Por su parte, dos de las mujeres que iban a bordo han tenido que ser atendidas también por los servicios sanitarios por diversos golpes. "Estoy bien, pero me he caído con el choque y me duelen los riñones", ha explicado una de las dos. "Yo me he dado un golpe con la barra del frenazo", ha dicho la otra mujer.

El golpe al vehículo ha provocado que saltaran todos los airbags del coche. El golpe principal se lo ha llevado la puerta de la conductora, que ha tenido que permanecer en el coche más de media hora hasta que le han podido sacar los sanitarios en condiciones de seguridad y una vez que le han colocado un collarín.

Este ha sido el segundo accidente que se ha producido en este punto en tan solo tres días. El anterior ocurrió el domingo, cuando un ciclomotor colisionó con un taxi en la mismo cruce. Hubo entonces dos heridos. "Se trata de un punto negro de Zaragoza, la peor intersección de la ciudad, y por eso los vecinos llevamos tiempo pidiendo que, por favor, instalen un semáforo", dijo entonces Carmina, una celadora y vecina de la zona que atendió a una de las accidentadas el domingo.