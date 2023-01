Nuevo episodio de violencia en el fútbol grancanario. Al término del choque entre el Pedro Hidalgo B y el Firgas de Segunda Regional, que concluyó con victoria visitante 1-2, al menos cuatro personas saltaron al campo a agredir a los jugadores del equipo de las medianías del norte. El entrenador, que recibió una puñalada en la mano con una navaja, y otros tres jugadores tuvieron que ser evacuados a un hospital con heridas de carácter leve. La Policía Nacional y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria buscan a los agresores.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la noche al terminar el encuentro. El propio entrenador del conjunto firguense, Daniel José Travieso, indicó a este periódico que el partido se había disputado con limpieza, sin mayores incidencias. Pero cuando estaban a punto de entrar a los vestuarios dos personas saltaron al campo y comenzaron a agredirles de forma indiscriminada.

Uno de ellos sacó una pequeña navaja y al ir a apuñalar al preparador físico, Travieso puso la mano para evitarlo y le propinó un corte de varios centímetros. Prácticamente todos los jugadores del equipo visitante recibieron golpes hasta que finalmente los agresores huyeron del lugar.

Al campo de fútbol de Pedro Hidalgo acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, además de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).Los sanitarios atendieron a Daniel José Travieso y a otro jugador. El primero tenía un corte en la mano que requerirá de puntos de sutura, mientras que el segundo sufría una cervicalgia. Ambos fueron evacuados al Hospital Doctor Negrín con lesiones de carácter leve, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Otros dos jugadores que recibieron golpes acudió por sus propios medios a la Clínica Santa Catalina por sus propios medios, según indicaron fuentes del club firguense.

Los agentes se entrevistaron con los testigos para tratar de identificar a los autores de lo ocurrido que aún no han sido arrestado.

Este no es el primer incidente que ocurre en el campo de fútbol de Pedro Hidalgo. El pasado mes de marzo, el árbitro tuvo que salir escoltado de un partido entre el equipo local y el Gran Tarajal ante los insultos y las amenazas. "Árbitro, me he quedado con tu cara", según recogió un vídeo.