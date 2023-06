Emma Buj (PP) revalidó este sábado por la mañana la alcaldía de Teruel por tercera legislatura consecutiva a tenor de la mayoría absoluta que obtuvo su formación en las elecciones municipales del 28M. Si bien estos resultados pronosticaban un pleno de investidura sin grandes sobresaltos, el derrumbe del número 21 de la calle San Francisco marcó especialmente su discurso de la alcaldesa y también del resto de grupos municipales. "Durante los días previos a un discurso importante, uno le va dando vueltas a los mensajes, pero desde el martes por la mañana no he podido pensar en otra cosas que no fueran los afectados", comenzó Buj, que quiso dirigir "el primer mensaje para ellos".

La popular, que durante los próximos cuatro años gobernará en soltiario sin necesidad de encontrar apoyos externos en otras formaciones como Ciudadanos o Vox, dedicó buena parte de las palabras de su discurso a los vecinos afectados por el derrumbe del edificio. En este sentido, Buj les ha garantizado el apoyo del consistorio turolense a largo plazo. "Toda esta vorágine pasará, vendrán las fiestas, la gente se irá de vacaciones y dejarán de ser el foco mediático, pero seguirán teniendo muchos problemas. Yo estaré ahí a las duras y las maduras. Ya les dije ayer que no se preocuparan porque el ayuntamiento va a estar hasta el último minuto para asegurar que pueden rehacer sus vidas", expresó la regidora turolense. Precisamente, cuatro familias desalojadas por el siniestro, y que se habían puesto en manos del ayuntamiento para encontrar recurso habitacional, fueron reubicadas este viernes de "forma definitiva" en tres pisos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y en un cuarto piso de alquiler cuyo pago de la renta correrá a cargo del consistorio. En este sentido, Buj mostró su tranquilidad al ver que este relaojo "ya está organizado". "Desde el minuto uno he estado acompañando a lAs familias y ayer (por el viernes) salía a las 21.00 horas de comunciarles el planning de realojo. Como le corresponde a la alcaldesa, tengo que estar ahí y no me quierpo poner ninguna medalla", explicó. También tuvo palabras para sus "compañeros" de gobierno, los miembros de la nueva corporación municipal, a quienes ya les avisó de que a partir de este sábado desempañarán su cargo de "concejales durante los 365 días al año y las 24 horas del día". "La política local no está hecha para cobrades. Vamos a trabajar para que la ciudad y sus barrios sean todavía mejor de lo que son hoy y lo vamos a hacer entre todos escuchando a nuestros vecinos con cariño, pero también con eficiencia y gestión", manifestó Buj. A nivel de programa electoral, la popular tampoco se quiso extender mucho más allá de prometer "seguir creciendo en población, generando empleo y teniendo más Universidad". "Tenemos cuatro años para trabajar por Teruel y para que los turolenses se sientan orgullosos de sus políticas. Me comprometo a seguir dando el 120% de mi persona", defendió. Teruel inicia el realojo prioritario de diez familias y lo finalizará el martes Especialmente tendió la mano a los cinco ediles de Teruel Existe, justificó Buj, al unirles "más puntos de los que nos separan". En este sentido, el portavoz de los aragonesistas, Enrique Martín, ya anticipó a la alcaldesa durante su intervención que iban a llevar a cabo un "control exhaustivo de las promesas electorales" en su deber de "servir a la ciudadanía". También tuvo palabras para los damnificados por el derrumbe e insistió en que es deber ahora del consistorio turolense asegurarse de que los demás edificios colindantes "están en una situación adecuada". Por su parte, el portavoz de los socialistas, José Antonio Guillén, puso en valor "la ola de salidaridad con los damnificados" y el valor del servicio público de la mano de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil en materia de seguridad o de servicios sociales, bomberos y grupos de primera intervención