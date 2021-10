Alberto Chicote ha demostrado en todos sus programas tener un carácter fuerte y ser muy persistente y es lo que está viviendo ahora Reduslim, que tiene al cocinero en pie de guerra. En el último 'La Roca', el espacio presentado por Nuria Roca, ya denunció públicamente que este suplemento para adelgazar estaba utilizando la imagen del popular cocinero para vender su producto aprovechándose del gran cambio físico que ha experimentado en los últimos meses, en los que ha perdido más de 40 kilos de peso.

Pero ahora la guerra de Chicote contra Reduslim ha dado un paso más. No solo usaba su imagen, también se echaba mano de una falsa entrevista que el chef nunca dio y donde aseguraba que había adelgazado 12 kilos en un mes tras usar Reduslim "sin recurrir a médicos ni entrenadores, y sin gastar un montón de dinero".

Todo ello mientras en 'La Roca' Alberto Chicote había explicado cómo había conseguido perder tanto peso, un artículo que te dejamos justo debajo y no, no había usado Reduslim.

¿Qué es?

Según su propia web, "Reduslim es un suplemento dietético en cápsulas al 100% natural que puede ayudar a reducir la grasa cuando se combina con una dieta baja en calorías y un estilo de vida saludable. Reduslim se compone de ingredientes naturales extraídos. Esta característica hace que Reduslim sea diferente de los muchos otros suplementos que contienen compuestos químicos y que con el tiempo pueden dañar el estómago y el tracto digestivo en general", explica.

Según su funcionamiento, "Neutraliza las enzimas responsables de la descomposición de los carbohidratos rápidos. En consecuencia, no se convierten en azúcares y, por lo tanto, las calorías no se almacenan en la grasa. Favorece la absorción de carbohidratos lentos. Gracias a esto, el proceso de metabolismo de las grasas se acelera, la sensación de saciedad de los alimentos llega, el hombre no siente la sensación de hambre durante al menos 8 horas. Ayuda a mejorar la inmunidad, así como a mantener una microflora intestinal saludable". Y todo ello por el módico precio de 39 euros por 10 cápsulas.

Contiene cafeína anhidra, extracto de té verde, pimienta negra, pimienta de cayena, L-carnitina y chrome, que no es el navegador de Google sino un compuesto que mejora la piel y la digestión, según Reduslim.

Ya no es que usen la imagen y mientan acerca de “lo que cuento”, es que lo hacen con un producto que según la policía está asociado a muchas muertes. https://t.co/sUAY16Jtik — Alberto Chicote (@albertochicote) 19 de octubre de 2021

¿Por qué enerva a Chicote?

En el programa '¿Te lo vas a comer?' de La Sexta, Chicote denuncia que "no lo prescriben médicos, ni está disponible en farmacias". Solo se vende online a través de la web, tampoco se indica el fabricante y solo se puede saber el origen, que es Bulgaria.

Pero aparte de su imagen, en la propia web de Reduslim se especifica mediante asteriscos que funciona combinado con dieta sana y ejercicio, que por sí mismos ya te van a hacer perder peso sin recurrir a estas cápsulas.

El momento más tenso fue cuando en el programa el chef madrileño llamó a un vendedor de Reduslim: "Soy la persona que ustedes están utilizando ilegal y fraudulentamente para vender su producto", y la respuesta fue que "quizá es un problema de promoción". A lo que Chicote respondió con mucha contundencia que "en cuanto cuelgue voy a ir a la comisaría a poner una denuncia porque esto se tiene que acabar".