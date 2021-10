Si algo nos ha demostrado Ikea a lo largo de todos estos años es que no hace falta gastarse un dineral en según qué productos y que en sus centros y en su tienda online siempre hay cosas de todo tipo de precios, desde elevados a irrisorios. Ahora que se acerca el invierno y el frío queremos estar en casa calentitos y hay varias opciones. Una, quizá la más cómoda, es poner y subir la calefacción, pero elevaremos considerablemente el gasto económico.

Otra es ponernos más capas de ropa y por la que optan muchas personas, especialmente para estar en el sofá a gusto es tirar de mantas. Y al contrario de lo que puedas imaginar no hace falta dejarse ni decenas de euros en una manta para que cumpla con su función. Por supuesto, cuanto más gastemos de más calidad será y más nos podrá abrigar, pero estas mantas de Ikea, para el precio que tienen, son una maravilla.

Vitmossa (2 euros)

Sí, sí, dos euros cuesta solamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta un par de aspectos importantes y que justifican su bajo precio. Uno es que no es que sea demasiado grande, ya que mide 120x160 cms, por lo que para compartir o para personas altas no está especialmente indicado. Y la otra es que es de poliéster, así que pega más para el entretiempo o lugares que no sean demasiado fríos. Es decir, si eres de Soria, Burgos o Zaragoza casi que no.

De todos modos se puede emplear para los más pequeños de la casa o para tapar las piernas y por ese irrisorio precio merece mucho la pena. Solo está en color gris claro.

Polarvide (5 euros)

Es un poquito más grande (130x170), está en cuatro colores, que son gris, azul oscuro, azul claro y rojo y como la anterior es de poliéster con tacto suave por el fieltro. Una opción más que válida, pero lo mismo que la anterior, dependiendo de lo fría que sea tu casa o el lugar en el que vivas.

Tjärblomster (6 euros)

Si las anteriores estaban más indicadas para el sofá, esta es para la cama, como un complemento a la colcha, al nórdico o a las sábanas. Es decir, que por poco dinero podremos agregar una capa más para evitar el frío para dormir.

Mide 150x210, es decir que está indicada para cualquier cama de matrimonio, es de color gris y también está formada al 100% de poliéster.

Evali (7 euros)

Pocas mantas con un tacto tan invernal vas a encontrar por ese precio y además es una novedad que apunta a superventas. Ya solo de verla se ve que va a abrigar un montón y también por supuesto tiene una composición distinta, que es un 40% lyocell, 39% acrílico y 21% poliéster.

Su único pero es que no es muy grande, tiene los mismos 130x170 de la Polarvide, y se encuentra en gris oscuro y color hueso.