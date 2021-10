Ya no se envía el informe de vida laboral por carta. Mandar este tipo de información por correo postal es cosa del pasado y las nuevas tecnologías poco a poco están acabando con las viejas costumbres. Ahora los únicos métodos para obtenerlos serán online o presencialmente, lo cual agiliza muchísimo los plazos de entrega en el primer caso, pero también genera algunas dudas sobre cómo conseguirlo.

En realidad es muy fácil y sencillo y lo podrás tener en cuestión de segundos descargado en tu teléfono móvil o tu ordenador. Para ello solo es necesario entrar en la web de la Tesorería General de la Seguridad Social (Inicio, Ciudadanos, Informes y Certificados, pero pincha en este enlace para ir de forma directa).

Después te saldrán cinco opciones a elegir, que son con certificado electrónico, con usuario y contraseña, el sistema Cl@ve y sin certificado, pero la más cómoda de todas esas es la última, que es vía sms.

Pincha en la opción que sea más cómoda, pero si optas por la última solo deberás rellenar el formulario que aparece en pantalla y aceptar.

Acto seguido te enviarán al número de móvil un código (como cuando necesitas aprobar una operación de pago por Internet o algún trámite de tu banco online) e introdúcelo.

Entonces ya habrás entrado en tu página personal y solo deberás pinchar en "solicitar informe". Se te abrirá el archivo en .pdf y ya podrás guardarlo.

Cosas a tener en cuenta

Lo primero es que si nunca has estado de alta en la Seguridad Social o no has trabajado, como es lógico, no tendrás vida laboral, por lo que no podrás descargarlo. Por otra parte, se puede descargar en cualquier momento y los datos siempre estarán actualizados. Y lo tercero es no estarán disponibles periodos de trabajo en el extranjero, servicio militar o prestación social en sustitución de la mili.

Y la otra es que en según qué provincias también se puede conseguir llamando por teléfono y otra es acercándose a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero estos trámites llevan más tiempo y no son para nada recomendables.