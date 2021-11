Da igual que sea una boda despampanante, llena de invitados, en un sitio de máximo glamour o una más discreta, para los más allegados y sin tanta parafernalia. El caso es que un enlace matrimonial, salvo que se reduzca a la mínima expresión, supone un coste muy considerable. No, casarse no es barato, o no al menos si se siguen las normas de una boda más bien clásica, con su banquete y su fiesta.

Según el portal Cronoshare el precio de un enlace fluctúa entre los 12.000 y los 32.000 euros, tanto que según un estudio difundido por El Confidencial cuatro de cada cinco las parejas prefieren recibir dinero a regalos, para poder reducir su coste y que no sea menos doloroso para el bolsillo.

Ahora bien, a la hora de planificar una boda siempre surje una duda que es muy recurrente. ¿Cuánto dinero me darán los invitados? Cabe la posibilidad de que la cifra se quede corta porque vengan mal dadas o lo contrario, por lo que por si acaso es necesario tener un buen colchón.

Desde el punto de vista de los invitados, se suele considerar socialmente aceptado cubrir, al menos, el precio del banquete, que además suele ir aparte de la barra libre. En este caso, la estimación es que, como mínimo, se deben dar 150 euros por persona.

"Casi un milagro"

En palabras de la directora del Instituto Mediterráneo de Estudios en Protocolo, Diana Rubio, en El País, "a día de hoy, que los novios consigan recuperar todo el dinero invertido es casi un milagro". Además hay que tener en cuenta que es posible que un invitado no acuda a tu boda y no avise, lo que eleva el coste.

Ahora bien, hay que tener en cuenta dónde se celebra la boda, porque por ejemplo en comunidades del norte de España como País Vasco, Navarra o Asturias se suelen costear unos 200 euros, mientras que en Madrid la cifra baja a los 169 de media.

Y también influirán otras variables. No es lo mismo lo que aportará seguramente un pariente o amigo más lejano que un hermano, los padres o los abuelos. Entonces se estima que es más acorde elevar la cifra hasta, mínimo, los 500 euros, aunque puede ser más. También se suelen costar los trajes tanto para ellos como para ellas.

Para los mejores amigos de los novios tampoco resulta barato. "Lo normal cuando la relación es tan cercana es dar unos 500 euros por pareja. Quien va más desahogado aporta más y quien va más apurado trata de quedarse en esa cifra, pero no siempre se llega y la aportación puede ser menor", indica Rubio en El País.

Con estas pautas puedes ir calculando lo que necesitas y lo que acabarás recuperando, aunque dependerá, como has podido comprobar, de muchísimos factores.