La cuesta de enero no se menciona porque sí. Tiene sus motivos más que justificados. Por un lado es época de menús navideños, de comilonas y de ciertos excesos en familia que elevan el gasto, pero también es tiempo de hacer regalos. Hace unas décadas con un día bastaba, el de Reyes, pero Papá Noel entró con fuerza y ahora todavía se encarece más este aspecto.

¿Pero cuánto dinero gastan los españoles de media? ¿En qué lo hacen? ¿Gastamos más o menos que nuestros vecinos italianos y franceses, que tienen culturas parecidas a las nuestras? Esas respuestas las contesta el estudio “Consumers who buy gifts for others for Christmas”, realizado por la compañía Clearpay.

A pesar de que la economía española se encuentra a 6 puntos porcentuales prepandemia, lejos de Italia y Francia con un 0,6 respectivamente, el estudio muestra que los españoles serán los más generosos estas fechas, con una media de gasto de 684 euros por persona en sus regalos de Navidad. Con este resultado se sitúan por delante de los franceses, que muestran mayor moderación con una media de 664 euros y los italianos, que son los más recatados a la hora de gastar con 632 euros.

Mucha tecnología

Esta investigación también revela otros datos interesantes, como es el caso de la disposición a comprar regalos más personalizados o de corte emocional. En este caso, los italianos serán los más detallistas y optarán por este tipo de alternativa en un 68,98 % de los casos, seguidos muy de cerca por los españoles, con un 67%. Un aspecto al que los franceses también le otorgan importancia, pero menos, con un 56,98%. Sin embargo, estos últimos sí destacan por ser los más planificadores o previsores, y es que más del 10% adelanta sus compras navideñas a la época de verano, concretamente a julio, mientras apenas un 3% de españoles e italianos lo hacen.

Siguiendo con las tendencias de compra de los tres países durante estas navidades, cabe destacar que los españoles serán los que más invertirán en tecnología y gadgets, alcanzando un gasto medio de 122,27 euros, 34,04 euros más que Francia y 19,43 euros más que Italia.

De igual forma, España continúa liderando en la compra de otros sectores, como es el caso del sector de la moda, con 92,53 euros de media de gasto, 19,25 euros más que Francia. Por otro lado, Francia lidera el ranking en la compra de juguetes con una media de 92,29 euros, 13,42 más que España y 38,99 más que Italia.

Finalmente, a pesar de ser el país con menor presupuesto para regalar estas navidades, Italia se encuentra en primera posición en la compra de joyería con un gasto medio de 59,88 euros.