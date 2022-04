Las plantas nos dan mucha vida. Sirven como remanso de paz, para dar colorido al hogar, para dar otro toque más natural y especial a la decoración e incluso hay estudios y corrientes que las relacionan con la tranquilidad, la relajación y la reducción del estrés. Y eso, dentro del frenesí en el que solemos vivir, vale mucho.

Ahora bien, al tratarse de seres vivos necesitan unos cuidados que, en cada caso son específicos. Cada planta es un mundo y no todas requieren lo mismo. No será igual, por ejemplo, un helecho que un cactus, por poner de ejemplo dos plantas que difieren mucho entre sí.

De todos modos, se pueden combinar ambos mundos: el de la decoración y el del buen cuidado de las plantas. Hay centenares de plantas aptas para el interior de los hogares y no solo eso, sino que también los recipientes son muy variados. Es decir, no son simples macetas, ya que hay estructuras para albergar distintas macetas precisamente. Por eso, para no perderse, Ikea da las soluciones precisas a cómo hay que hacerlo debidamente.

La guía

Las ventanas son el mejor lugar para colocar tus plantas de interior porque así recibirán siempre la luz necesaria para que crezcan. Sin embargo, debes tener en cuenta que no todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz. Si vas a comprar una planta nueva, fíjate siempre en la etiqueta o pregunta al responsable de la tienda por los cuidados que necesita (luz y temperatura), ya que hay plantas que necesitan más sombra o no quieren luz solar directa.

Una vez identificadas las plantas que necesitan luz, puedes colocar varias en la repisa de la ventana de la cocina, el salón... Por ejemplo, los helechos o el bambú quieren humedad, por lo que un buen lugar para colocarlos es una estantería o en la ventana del baño.

¿Y si no tengo repisa?

Puedes usar macetas colgantes, soportes para macetas, un taburete o una mesa auxiliar para colocarlas, agrupadas, de diferentes tamaños.

Lo más recomendable es que coloques estos elementos decorativos cerca de una ventana o una luz directa, pero si quieres aprovechar las esquinas de casa con menos luz, como los pasillos o los descansillos de las escaleras, opta por los helechos o la palma rafia.

En el salón

Cualquier estancia de la casa es buena para colocar plantas, ya que purifican el aire y aportan oxígeno al ambiente. Como te comentábamos, solo tienes que saber la temperatura y luz que necesita tu planta y elegir las macetas que más se adapten al estilo de decoración de tu salón. Los tonos verdes de las plantas combinan especialmente bien con maderas y accesorios de decoración de fibras naturales, como el ratán o el bambú, ya que recrean en el interior todos los elementos vivos de la naturaleza.

Las plantas que mejor se adaptan a espacios de interior como el salón y que no necesitan muchos cuidados son, por ejemplo, los potos, la cinta, la monstera, los ficus o las suculentas. Las plantas trepadoras como las hiedras también son perfectas si las colocas en estanterías altas o en maceteros colgantes. Por lo general, ni necesitan mucha luz ni mucha agua. De hecho, con regarlas una vez a la semana o cada dos, será suficiente.

Muchos estudios, además, avalan la repercusión que tiene añadir en nuestros espacios de trabajo plantas y vegetación. Por ello, te aconsejamos que coloques alguna maceta en tu mesa de escritorio, en una balda cercana o en el suelo. No solo iluminará tu espacio, lo llenará de color, vida y alegría.