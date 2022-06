Cuántas veces en los últimos días o semanas habrás visto en las redes sociales o en los medios de comunicación comentarios o reportajes hablando de que faltan camareros. Pero esa afirmación y el analisis de los porqués ha desatado una gran batalla.

Por un lado, una corriente de opinión asegura que hay muchas personas que no quieren trabajar, que faltan ganas en definitiva. Y luego están los que aseguran que las condiciones son abusivas, que no se respetan los convenios y que no faltan ganas de trabajar, simplemente no se va a hacer a según qué precio.

Trabajar en la hostelería y más en verano es un trabajo no hecho para todo el mundo. Es muy físico, hay un gran desgaste mental, se trabaja cuando todos los demás descansan y estar de cara al público puede llegar a ser complicado. Y hay gente que no está dispuesta a ello por un sueldo bajo o trabajando 60 horas semanales.

Y en plena vorágine y en pleno debate se ha hecho viral un restaurante de Málaga que tiene en su carta los sueldos de sus empleados, para que todo el mundo los vea, en un ejercicio de dignificar una profesión y un trabajo que no es menos que cualquier otro.

1.430 euros limpios por camarero

El restaurante en cuestión se llama Grillaera, está presente en Málaga y Algeciras y explica que "disfrutando de Grillaera estás contribuyendo a crear una profesión más justa y erradicando una lacra social alrededor de la restauración".

Acto seguido, la carta explica que "todos nuestros grillaos (empleados) están contratados las horas que trabajan", también que "el sueldo está estipulado por el convenio de hostelería de Málaga" y que el sueldo bruto de un camarero a 40 horas semanales es de 1.648 euros, la Seguridad Social asciende a 537 euros y que el líquido que los camareros perciben es de 1.430 euros.

Aparte, "tenemos un sobre-empleo para poder realizar todos nuestros shows". Y por último, especifica que hay 7 cocineros, 8 camareros, 1 friegaplatos, 3 contables y administrativos, 1 responsable de mantenimiento, 1 responsable de gerencia y 1 responsable de marketing.

Y hay más datos: 80% contratos indefinidos, 70% contratos a 40 horas y las jornadas son de 5 días de trabajo y 2 días de descanso consecutivos. Y tras esta explicación se encuentra la carta de productos, que es muy amplia y variada.