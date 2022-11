La inflación podría tener consecuencias negativas en la Lotería de Navidad. "Alguna vez, y lo hemos hablado con las asociaciones de puntos de venta, hemos barajado la posibilidad de hacer una subida, aunque fuera testimonial". Así lo ha explicado Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.

También ha asegurado que "en algún momento tendrá que subir". Esta revelación tuvo lugar en la presentación de la campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad en la Real Casa de la Moneda de Madrid. Esta subida no se ha llevado a cabo este año por "no gravar más las posibilidades de la sociedad".

Precios de los décimos de la Lotería de Navidad

En la actualidad, un décimo de la Lotería de Navidad cuesta 20 euros. Un precio que se ha mantenido fijo desde el año 2022. "En los últimos 20 años, lo único que no ha subido ha sido el precio de la Lotería. Es posible que sea lo único, no sé si hay otro ejemplo, no solo de la Lotería de la Navidad, sino de la Primitiva, etc...", ha asegurado Huerta.

La evolución del precio de los décimos de la Lotería de Navidad

El precio de los décimos ha ido ascendiendo considerablemente durante las últimas décadas. De hecho, este se ha multiplicado casi por siete desde sus inicios. Por ejemplo, en 1966, se podía adquirir un décimo por tan solo 500 pesetas (3 euros). Una década más tarde, entre los años 1977 y 1979, los décimos costaban 2000 pesetas (12 euros).

En el año 1989, estos costaron 2500 pesetas (15 euros). Pero un año más tarde, y hasta el año 2001, los décimos pasaron a costar 3000 pesetas (18 euros). Ya en el año 2002, los décimos pasaron a costar 20 euros. Por ello, y viendo la evolución histórica, no sería descabellado ver una subida de los precios de los décimos de la Lotería de Navidad.

Cambios en el sorteo

Este año, la Lotería de Navidad ha sufrido algunos cambios. El más importante es que se ha aumentado el número de series debido al récord de ventas que se produjo en 2021. Por lo tanto, este año hay un total de 180 series. 8 más que el año pasado.

En total, este año hay un total de 180 millones de décimos en las administraciones oficiales. "Confiamos en que nos podamos mover en las cifras de la última campaña", ha confesado Huerta.