El día de la comunión es uno de los más felices en la vida de un pequeño y de su familia. Pero a veces una celebración puede terminar en pesadilla.

Es lo que sucedió en Algete, en Madrid. Varias familias se habían gastado miles de euros en la comida tras la ceremonia y también en la animación. Sin embargo, no hubo comida, ni explicaciones. Un desastre total.

Las familias llegaron al recinto, que era al aire libre. Después de varias horas sentados esperando la comida, jamás llegó. Y a las 17 horas, con toda la gente hambrienta y mosqueada, la organización les dijo que "no quedaba comida".

Pero el desastre no se queda ahí. Hay familias que denuncian que directamente llegaron al sitio y no tenían mesas asignadas. Y otras que sí, pero solo eso, que no había ni cubiertos ni copas ni absolutamente nada.

Las soluciones

Lo primero que hicieron las siete familias afectadas fue llamar a la encargada, pero no cogía el teléfono. Tras insistir, el segundo paso fue llamar a la Guardia Civil, que se personó en el recinto y recomendaron que interpusieran una demanda, algo que ya han hecho.

Y la tercera solución fue dar de comer, como se pudiera, a las personas. Así que unas familias optaron por ir a un supermercado y comprar lo que se pudiera como embutidos o tortillas y otras acudieron a un McDonalds.

La empresa encargada del banquete niega que se trate de una estafa y que todo ha sucedido por un desbordamiento del volumen de trabajo y una mala organización.