La mampara de la ducha es una de las partes del hogar más difíciles de limpiar.El ambiente húmedo del baño, especialmente en la zona de la ducha, propicia la formación de cal sobre la superficie del panel. Ventilar el espacio o limpiarlo con regularidad pueden mitigar la formación de estas manchas, pero no evitarlas por completo.

En el mercado existen numerosos productos de limpieza, desde sprays a borradores mágicos que pueden eliminar la cal sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, estos pueden suponer un importante gasto si se acostumbra a realizar una limpieza diaria del hogar. De hecho, existen diversos objetos de la casa que deberían limpiarse cada día, y que a menudo pasan desapercibidos en la batida de desinfección.

Existen soluciones caseras igual de efectivas (y más económicas) que estos productos especializados, pero hay una en particular que se ha vuelto muy viral en los últimos días ya que asegura erradicar por completo la cal en la mampara de la ducha. Se trata del truco del papel de horno. Un material que cualquiera tiene en su hogar.

En qué consiste el truco del papel de horno

El truco del papel de horno para eliminar la cal es muy sencillo y apenas lleva unos instantes. Para ello, basta con tomar una hoja de papel, humedecerla con agua, escurrrirla y posteriormente pasarla por la superficie que se quiera limpiar. Nada más. Lo mejor de este método es que puede aplicarse en cualquier superficie que presente cal o humedad, como los grifos o la alcachofa de la ducha.

Otra de las ventajas de este método es que no es necesario realizar un gasto extra para ponerlo en práctica, ni en productos antical ni en ingredientes para elaborar fórmulas caseras. Basta con darle un uso alternativo al papel que compramos para preparar las pizzas.

El truco del papel del horno no tiene complejidad alguna, pero para demostrar su eficacia, en el siguiente vídeo se puede apreciar como unas simples pasadas eliminan cualquier rastro de cal. Ya no hay excusa para no introducir esta técnica en las labores de limpieza. Eso sí, cuanto más periódica sea esta tarea, más sencillo será llevarlo a cabo con éxito.