No importa los años que pasen: la reina Letizia parece no envejecer, o al menos no al mismo ritmo que el resto de los mortales. A sus 51 años, la monarca luce una figura ideal y una piel tersa y cuidada. Su afición por el yoga, concretamente por el método iyengar, es responsable en gran medida de su buen estado físico. Pero la reina guarda otro secreto... y está en el desayuno.