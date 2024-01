Viajar en avión, dependiendo del destino es hasta barato, aunque cada vez los vuelos 'low cost' lo sean menos. Ahora bien, las aerolíneas suelen poner un precio base y luego meten un sablazo económico en los extras. Uno de ellos es la prioridad, otro la elección del asiento y, lo que más cabrea a los usuarios: el equipaje.

Salvo que sea imprescindible, todo el mundo trata de no facturar. A veces no se puede simplemente porque es imposible por el volumen de días del viaje o por la cantidad de artículos que se llevan encima, pero si son viajes más o menos cortos o escapadas la idea es no pasar por los mostradores para que no te cobren.

Luego está el tema de las maletas de mano. A poco que te pases de dimensiones o de peso las aerolíneas cobran un plus excesivo y mucha gente vive con ese miedo cuando llega la hora del embarque. Pero hay una mochila en Amazon que arrasa para evitar pagar de más.

Tiene compartimentos por todos los lados, como se puede ver en el reel de Instagram que compartió la usuaria 'marta.tips', y cuenta con las medidas máximas de equipaje de mano.

En la cremallera principal hay un hueco muy grande y amplio y otros bolsillos complementarios. "Seguimos con un gran compartimento impermeable para poder poner ropa mojada o líquidos y un par más pequeños para poner objetos que quieras tener más a mano", prosigue.

En los laterales, en un lado cuenta con un puerto USB para cargar el móvil o una cámara, por lo que no tendrás que estar pendiente de la batería y podrás amenizar las horas de espera sin pensar en quedarse sin ella. Y en el otro lado, un bolsillo isotérmico para llevar líquidos y que no pierdan temperatura.

Pero hay más: en la parte trasera hay un hueco acolchado para un portátil o tablet y también tiene atrás un bolsillo escondido antirrobo para objetos de valor.

Cuenta con correa para ajustar a la perfección y una tira para acoplar a una maleta. Y por último, un compartimento ventilado para zapatos o ropa sucia.

La mochila se vende en Amazon, cuesta 41 euros y tiene una grandísima variedad de colores para que la lleves totalmente personalizada. De hecho, no es que sea la mejor, como asi atestiguan las opiniones, sino que además es la más vendida en Amazon.