Este es el sueldo que cobran los trabajadores de logística de Zara

Desde el estallido de la crisis de 2008, los trabajadores en España no han parado de perder poder adquisitivo. Según datos de Adecco, el retroceso entre aquel año y 2021 es de un 3,1%, una cifra que se duplica según las cuentas de CCOO comparando la situación de aquel año 0 y el 2020, año de estallido de la pandemia.

La inflación y una subida de sueldos que, pese a experimentar un alza razonable en algunos sectores en los últimos años, no han terminado por empatar con el nivel de vida de hace casi tres quinquenios.

Este es solo uno de los motivos que ha empujado a mucha gente a interesarse en aquellas compañías que, al menos, tienen fama de ofrecer unas condiciones económicas razonablemente altas y unas condiciones de trabajo que garantizan cierta estabilidad. Una de esas compañías es Inditex.

"Nada que ver" con los trabajadores de tienda

La usuaria de TikTok @Lorecoxx ha logrado un gran impacto en redes sociales tras grabar un vídeo en el que detallaba el sueldo que cobra en una de las plantas logísticas de Zara en Madrid. En este punto hay que aclarar que no tienen las mismas condiciones un trabajador de tienda que otro de almacén. "No tienen el mismo convenio, digamos que no tenemos nada que ver", asegura la propia Lorena en varias respuestas a comentarios de otros usuarios.

Según relata esta trabajadora, además del sueldo bruto, tiene diversas pagas y pluses a lo largo de todo el año, algunas de ellas relacionadas con no haber faltado a trabajar en ciertos periodos de tiempo. El resultado ha sido la sorpresa de varios usuarios.

Este es el detalle de su salario, desglosado por conceptos:

Sueldo base : 1.982 euros.

: 1.982 euros. Plus de sección en enero : 150 euros, lo que significa que en el año anterior no se ha faltado ningún día a trabajar.

: 150 euros, lo que significa que en el año anterior no se ha faltado ningún día a trabajar. Absentismo semestral en enero por no faltar durante los seis meses anteriores : 120 euros.

: 120 euros. Plus por pacto de articulación en febrero : 207,18 euros.

: 207,18 euros. Plus por trabajar de tarde que se cobra en marzo : 1.025 euros.

: 1.025 euros. Plus de vinculación en función del tiempo que se lleve en la empresa: 400 euros si el trabajador lleva entre 5 y 9 años; 600 euros de 10 a 15 años; 800 euros de 15 a 19; y 1.100 euros más de 20 años.

400 euros si el trabajador lleva entre 5 y 9 años; 600 euros de 10 a 15 años; 800 euros de 15 a 19; y 1.100 euros más de 20 años. Paga extra de junio: unos 2.100 euros en su caso particular

unos 2.100 euros en su caso particular Absentismo semestral en julio por no faltar en los seis meses anteriores : 120 euros.

: 120 euros. Plus por pacto de articulación en agosto : 207,18 euros.

: 207,18 euros. Prima vacacional al no tener derecho a elegir vacaciones : 413,60 euros.

: 413,60 euros. Paga de diciembre : 390,66 euros.

: 390,66 euros. Paga extra de diciembre : 2.133 euros.

: 2.133 euros. Plus por trabajar en fin de semana : 72,38 por cada fin de semana.

: 72,38 por cada fin de semana. Hora extra : 29,57 euros la hora.

: 29,57 euros la hora. Nocturnidad : 5,38 euros.

: 5,38 euros. Festivo : 165,45 euros.

: 165,45 euros. Paga de beneficio prorrateada durante todo el año: 177,83 euros al mes.

Un sueldo variable entre trabajadores

Hecha la primera salvedad sobre las diferentes formas de trabajar para Inditex, aquí viene la segunda. El sueldo entre dos trabajadores puede no ser el mismo. Como la propia Lorena afirma, el montante final dependerá del turno de trabajo de la persona, el tiempo de permanencia en la empresa o eventualidades que puedan ocurrir en el transcurso del año. Por ejemplo, el hecho de caer enfermo impide que cobres alguno de los pluses mencionados.