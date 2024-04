Carmen Borrego carga duramente contra Paola Olmedo: "No os inventéis cosas"

Carmen Borrego ha vuelto a pronunciarse sobre su distanciamiento de su hijo a raíz de la demoledora exclusiva que José María Almoguera y su mujer, Paola Olmedo, han concedido a la revista 'Semana' cargando duramente contra ella y culpándola del fracaso de su matrimonio.

Reproches a los que la hija de María Teresa Campos no ha dudado en responder con rotundidad en sus diferentes apariciones en los platós de Mediaset desde que regresó de 'Supervivientes'. Este martes regresaba a 'Vamos a ver' y, más clara que nunca, arremetía contra su nuera, que como ha dejado entrever está detrás de los ataques de José María.

"A mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella no es mi hija. Creo que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico", ha comentado. "No sé por qué ha hecho esto, pero yo nunca estaría con una persona que no quiere a tu familia. Yo cuando perdono también olvido, pero Paola está claro que ni perdona ni olvida", ha sentenciado.

Unas declaraciones con las que ha puesto el foco en su nuera, aunque minutos después negaba haberla 'responsabilizado' de orquestar la exclusiva que ha dinamitado la relación con su hijo. "Yo no pongo el dedo en nadie, no os inventéis cosas que yo no digo", ha afirmado enfadada ante las cámaras de Europa Press, negando que haya señalado a Paola como el 'cerebro pensante' de la exclusiva. "Es un tema familiar, un tema delicado como para que os inventéis cosas que yo no he dicho porque yo ya no pienso en nada" ha añadido, dando un paso atrás en su opinión sobre la mujer de su hijo.