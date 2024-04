Gabriela Guillén y Fabiola Martínez cargan contra Bertín Osborne por su discurso sobre las infidelidades de los hombres

Bertín Osborne no puede escapar de los grandes focos que le persiguen allá donde va. El artista ha intentado quedarse durante las últimas semanas en un segundo plano mientras se recuperaba de las secuelas que le dejó el covid-19 tras coger el virus en enero.

Un tratamiento de vitaminas en Córdoba para reforzar su sistema inmunitario le ha ayudado a ganar fuerzas permitiendo que Bertín Osborne vuelva a subirse a un escenario próximamente -24 de abril- en un concierto benéfico de la asociación AMACOVID en San Sebastián de los Reyes.

Mientras tanto, Bertín Osborne ha concedido una más que polémica entrevista sobre sexo a 'Thetest.es'. Una charla en la que de lo más relajado ha asegurado que todos los hombres "somos infieles" -aunque ha puntualizado que ellas también, porque los hombres "no lo son con cabras sino con mujeres"- y en la que ha repetido las polémicas declaraciones que tanto dolieron a Fabiola Martínez tras su separación: "No sé lo que es estar enamorado. Yo no he sentido lo mismo por dos mujeres nunca" ha asegurado.

Las controvertidas palabras no han pasaqdo desapercibidas ni para su exmujer ni para Gabriela Guillén, con la que dentro de poco se podría reencontrar en los tribunales debido a una demanda de paternidad que la paraguaya ha interpuesto contra Bertín para demostrar que es el padre de su bebé, de 3 meses y medio.

"Todo el mundo parece tener una idea clara de cómo los demás deben vivir sus vidas" ha publicado Gaby en redes sociales haciendo alusión, se supone, al presentador. Beatriz Cortázar ha intentado hablar con ella y ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' que la joven no atraviesa por su mejor momento: "Está tocada e intentando desconectar de todo porque está intentando sanarse por dentro y por fuera. Está muy afectada".

Más contundente se ha mostrado Fabiola Martínez, que ha vuelto a desmarcarse de su exmarido y ha asegurado que estas nuevas declaraciones sobre el amor y la fidelidad le pillan "muy al margen" porque está "a otras cosas" y luchando porque las cosas de Bertín "no le salpiquen". De ahí que haya dejado claro que no va "a entrar" en nada relacionado con la vida privada del padre de sus hijos.