Fabiola sentencia a Bertín Osborne tras la decisión con su hijo: Ruptura total con el cantante

Bertín Osborne vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Tras su decisión de "reconciliarse" con Gabriela Guillén, la lluvia de críticas no ha dejado de cesar. Una de ellas viene de su expareja. Fabiola Martínez lo tiene claro. No quiere ni oír hablar ni de Bertín Osborne ni de las diferentes informaciones que han surgido respecto a su exmarido en los últimos días.

Si antes no tenía problema en pararse ante las cámaras y dar la cara por el cantante, hace varios meses explicó que su vida ya no tenía nada que ver con la del padre de sus hijos y, por tanto, no tenía nada que decir sobre su presunta paternidad ni sobre su relación con Gabriela Guillén.

Y lo está llevando a rajatabla. Volcada en el programa de TVE 'Baila como puedas', que se estrenó el pasado lunes y donde ha enamorado a la audiencia con su sensibilidad y su compañerismo al no poder evitar las lágrimas cuando su bailarín fue expulsado, la modelo se mantiene al margen de los últimos titulares que ha protagonizado Bertín.

Ruptura total

Por un lado, el artista ha comenzado un tratamiento médico de inyección de vitaminas para aumentar su sistema inmune debido al Covid persistente que sufre desde que se contagió de la enfermedad a principios de enero. Y por el otro, su actitud respecto a Gabriela Guillén y su hijo continúa siendo un misterio.

Y si hace unos días se aseguraba que Bertín ha decidido que tendrá relación con el niño si las pruebas de paternidad demuestran que es suyo, en 'Vamos a ver' han asegurado que el presentador no quiere saber nada ni del pequeño ni de la paraguaya, que ni siquiera "existe" para él y es como si nunca hubiese pasado por su vida.

Según Antonio Rossi, a Bertín no se le pasa por la cabeza tener relación con el niño y, aunque se hará cargo económicamente de él si las pruebas de ADN determinan que es su padre, no piensa ejercer como tal porque sigue pensando lo mismo que hace meses.

Informaciones sobre las que Fabiola no quiere decir absolutamente nada, dejando claro con su indiferencia que no tiene nada que ver en lo que haga o deje de hacer su exmarido. "No puedo, lo siento. Llego tarde. Estoy en el programa "Baila como puedas" ha sido su respuesta cuando le hemos preguntado por Bertín, reivindicando que ella tiene su propia vida y en estos momentos está completamente centrada en el concurso.