Paola Olmedo reaparece más seria que nunca tras los últimos reproches de Carmen Borrego

Tras su paso por los platós de 'Supervivientes', 'Vamos a ver' o 'Así es la vida', Carmen Borrego ha vuelto a hablar sobre José María Almoguera y Paola Olmedo en '¡De viernes!', donde se sinceró con su hermana Terelu Campos sobre la inesperada y dolorosa traición de su hijo, que no ha dudado en arremeter contra ella tras su reciente separación de su mujer.

Dejando claro que ante todo es madre y no ha dejado de querer a su hijo, la tertuliana ha confesado que confía en poder reconducir su relación con el joven, acusando a su todavía nuera de 'influenciar' a José María y ponerle en su contra.

Una entrevista a la que Paola reaccionaba en directo con un mensaje enviado a Patricia Cerezo, colaboradora de '¡De viernes!': "Ya he dicho lo que tenía que decir. Paso de esa gente, no voy a entrar en su juego", aseguraba, dejando claro que no piensa responder a las declaraciones de Carmen, 'abuela de su nieto', como apuntó la hija de María Teresa Campos molesta.

Sin embargo, parece que la última entrevista de su todavía suegra le ha pasado factura a Paola, que ha reaparecido cabizbaja y más seria que nunca. Usando a su perro como parapeto para mantener a las cámaras a distancia -advirtiendo que el animal muerde- la esteticien ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por las declaraciones de Borrego, dejando en el aire si es cierto que José María está influenciado por ella y si ha prohibido a Carmen ejercer como abuela.