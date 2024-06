El desesperado mensaje de Carmen Borrego por el cumpleaños de su hijo, que no la quiere ni ver

La propia Carmen Borrego lo confesaba hace unos días, junio es muy especial para ella porque es el mes en el que han nacido tres de los grandes amores de su vida: su madre, María Teresa Campos -cuyo cumpleaños era el 18 de junio, siendo este año el primero tras su fallecimiento-, su nieto Marc -que cumplió un añito el pasado 5 de junio-, y su hijo José María Almoguera, que este miércoles 12 de junio cumplirá 35 años.

Y, al igual que no pudo estar al lado de su único nieto cuando soplaba la primera vela de su tarta, la colaboradora tampoco celebrará con su hijo esta fecha tan especial, como ella misma ha confirmado abatida en 'Vamos a ver'.

"Las cosas siguen igual. Desde aquí le felicito. Hijo mío, sabes que estoy, que te quiero y que voy a estar. Evidentemente no estoy en su vida en estos momentos y el dolor que me causa es cada día peor", ha confesado emocionada, admitiendo que aunque "en un principio estaba tranquila" -pensando sin duda que no tardarían en acercar posturas tras su regreso de 'Supervivientes'- "cada vez son más días" y hace ya más de dos meses que no sabe absolutamente nada de José María porque el joven está cerrado en banda a tener una relación con ella.

Sin embargo, Carmen no tira la toalla. Y tanto si su hijo se ha reconciliado con Paola Olmedo como todo parece indicar -ya que cada vez pasan más tiempo juntos en el domicilio familiar-, como si la separación sigue en marcha, ha dejado claro que lo único que quiere es que José María sea "feliz".

Aunque no ha querido entrar en detalles ni contar si por su parte ha intentado hablar con el joven, la hermana de Terelu sí ha asegurado que en privado "he dado muchos pasos" y mañana dará otro más. Y es que "por supuesto" que piensa felicitar a su hijo aunque en estos momentos la ruptura sea absoluta: "Le voy a felicitar igual que he felicitado a mi nieto aunque ellos no me hayan contestado. Ellos han tomado una decisión, y yo he tomado otra que es estar. ¿Por qué no voy a estar?", ha sentenciado, dejando entrever que no piensa rendirse y seguirá intentando acercar posturas con José María a pesar de que hace unos días se cruzaron por los pasillos de Mediaset y, en lugar de saludrla, él giró la cara.