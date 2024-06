Isa P estalla contra la indirecta de su madre Isabel Pantoja: "¡Qué pereza!"

Días después de que Anabel Pantoja anunciase que está embarazada, y de que Isa Pantoja reconociese que le dolería que su madre ejerciese de tía abuela cuando no lo hace como abuela de sus cuatro nietos -su hijo Alberto, y los tres de Kiko Rivera: Fran, Ana y Carlota- Isabel Pantoja reaparecía el pasado sábado en Almería y no dudaba en enviar un emotivo mensaje a los niños en pleno concierto a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con ellos.

Después de varias actuaciones sin hacer ningún tipo de guiño a su familia, la tonadillera dedicaba a sus nietos el tema que Juan Gabriel compuso para ella, 'Hasta que se apague el sol': "Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro. ¡Qué lástima!", exclamaba muy emocionada ante un público entregado que estalló en aplausos ante el inesperado gesto de Isabel a los pequeños.

Un emotivo y significativo mensaje sobre el que Isa Pantoja prefiere no decir absolutamente nada, aunque su reacción ante las cámaras de Europa Press cuando le hemos preguntado por este tema y por un posible acercamiento a su madre no ha podido ser más rotunda: "¡Ay, qué pereza! No, no, de verdad", ha sentenciado, sin aclarar si le sorprendió que su madre se acordase de sus nietos y si se emocionó al verlo.