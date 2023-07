Aunque las primeras crónicas televisivas de este fin de semana hacían cábalas sobre el vestido de novia de Tamara Falcó que le ha diseñado Wes Gordon, el pupilo de Carolina Herrera, y aseguraban que podría tener una clara inspiración al que lució Grace Kelly, en su boda con Raniero de Mónaco, diseñado por Helen Rose, la portada del '¡Hola!' ha desvelado en su edición especial y adelantada a este lunes que el vestido que finalmente ha lucido la marquesa de Griñón recuerda muy mucho al clásico de Pertegaz que llevó Letizia el día de su boda con el rey Felipe.

Las fotos de la exclusiva (aseguran que del millón de euros) de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya están en los quioscos de la mano de la revista del saludo, firma de cabecera de Isabel Preysler y de sus hijas e hijos. Son un total de 50 páginas dedicadas a la boda celebrada este sábado en la finca El Rincón, en Aldea del Fresno, Madrid. Los 400 invitados 'vip' al enlace no han tenido acceso a su móvil para evitar que se filtraran imágenes de los novios filtradas; y no las ha habido para no estropear el adelanto editorial.

Después de la polémica y desencuentro con las diseñadoras vascas Sophie et Voilà la firma Carolina Herrera tomó las riendas, para confeccionar el vestido de la novia, el secreto mejor guardado del fin de semana. Por fin se ha despejado la incógnita.

Lo estabais esperando y ya lo tenemos aquí 💍¡La exclusiva más esperada en la revista de esta semana que llega mañana a los quioscos! La boda de #TamaraFalcó e #IñigoOnieva: el triunfo de su amor ❤️ pic.twitter.com/UDO7KpYXIP — Revista ¡HOLA! (@hola) 9 de julio de 2023

Clásico y moderno a la vez

A su llegada a Madrid custodiando la prenda, el director creativo de la firma, Wes Gordon, ya adelantó que se trataba de una opción "muy tradicional pero muy moderna". Y así es, pues se trata de una pieza de una elegancia indiscutible, y de inspiración de princesa medieval (muy adecuada para el entorno donde se ha celebrado la boda, en la finca decimonónica del palacio de El Rincón), y que tiene ciertas similitudes con el que la reina Letizia lució en 2004 en su boda con el rey Felipe: un último trabajo de Pertegaz, con cuello de barco y mangas francesas, con bordados plateados.

Así q la " inspiración " de Tamara era "echar un ojo" al vestido de Pertegaz q llevó Letizia Ortiz a su boda.Qué fuerte. Creí q lo pensaba yo sola.Pero veo q lo ve mucha gente. El de Pertegaz es categoría superior pic.twitter.com/HrRrDYHrNQ — morsis (@bubela12) 9 de julio de 2023

La pieza de Gordon que ha lucido Tamara está compuesta por una silueta abrigo, que destaca por su manga larga y su cola en cascada, todo confeccionado en un crepé de seda de tono marfil que resalta los bordados y la pedrería de cristal de la parte delantera.

Las flores del marquesado

Estos detalles representan las hojas de madroño y flores de nardo que constituyen el escudo del marquesado de Griñón.

Otro detalle similar del 'look' de Tamara y la reina es el hecho que la aristócrata también ha utilizado como sujeción del velo una tiara de diamantes, en su caso un regalo que le hicieron a su abuela paterna, Hilda Fernández de Córdova, cuando contrajo matrimonio con Manuel Falcó y Escandón en 1928. Se trata de la misma pieza Amparo Corsini llevó en su boda con Manuel Falcó (el hermano mayor de Tamara que ha ejercido de padrino y que la ha llevado al altar).

El novio, por su parte, también ha elegido un traje clásico, de azul oscuro, camisa blanca y corbata azul celeste, cediendo todo el protagonismo a su mujer. Además de él, también aparecen en la portada de la revista los invitados más allegados que celebraron la boda con una cena y posterior fiesta que se alargó hasta la madrugada.