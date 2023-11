WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo. Desde el amanecer hasta por la noche, esta aplicación de mensajería instantánea se entrelaza en nuestra rutina diaria, facilitando la comunicación con amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Ya sea para coordinar planes, compartir momentos importantes a través de mensajes, fotos o vídeos, o simplemente mantenerse conectados en tiempo real, WhatsApp ha transformado la forma en que nos relacionamos. Su interfaz intuitiva y funciones versátiles permiten no solo el intercambio de mensajes, sino también llamadas de voz y video, creando un puente digital que elimina distancias geográficas.

Los desarrolladores de la aplicación trabajan arduamente en dotarla de más novedades que sirvan para saciar el hambre de actualizaciones que piden los usuarios.

WhatsApp no deja de evolucionar convirtiéndose en una aplicación más allá de la mensajería. Una de las demandas de los utilizadores de la aplicación es la búsqueda de mensajes anteriores, siempre que no hayas borrado la conversación. La lupa te abre un formulario donde puedes buscar por palabra y te aparecerán todas las conversaciones en las que has citado ese elemento en orden cronológico.

Muchas personas reclamaban la dificultad de encontrar mensajes importantes en las conversaciones y pedían una mejor accesibilidad a tiempos pasados. Por fin, WhatsApp ha respondido a sus solicitudes en una actualización muy esperada, aunque solo se podrá notar en los dispositivos Android.

Buscar por fecha

El portal WABetaInfo ha sido el encargado de desentrañar el nuevo sistema de WhatsApp que permitirá al usuario buscar mensajes por fecha tanto en grupos como en conversaciones individuales. De esta forma será mucho más fácil retroceder en el tiempo hasta la fecha que te interese y recordar algunos de los buenos, o malos, momentos que se viven delante de la pantalla. Esta herramienta ya estaba disponible en la versión web de la aplicación y también en los dispositivos de iOS.