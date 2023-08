Barcelona sigue en la agenda del Tour. Y esta es la noticia más positiva como respuesta a una salida de la Vuelta que se torció desde la primera gota de agua que cayó en el momento en el que el primer equipo, el Caja Rural, se situó sobre una pasarela roja, desdibujada por el agua, en la playa del Somorrostro de la capital catalana.

París siguió muy de cerca el estreno de la Vuelta, sobre todo porque la candidatura de Barcelona como salida del Tour es una apuesta segura y continúan estando libres las fechas de 2025 para que arranque la ronda francesa de aquí a dos años. En 2024 se empieza en Florencia y no hay ningún compromiso para que el inicio de la prueba sea al año siguiente en territorio francés.

Las próximas semanas serán claves para que se tome una decisión. En octubre se presenta el Tour 2024, el primero que finalizará lejos de París. Lo hará en Niza, por cuestiones de seguridad y por la cercanía de los Juegos Olímpicos. En este caso, por una decisión del Gobierno francés.

Las quejas de Evenepoel

Las protestas de Remco Evenepoel, que se quejó por correr a oscuras, llegaron hasta los responsables de la ronda francesa. No es un corredor cualquiera. Aún no ha debutado en el Tour. Tiene previsto hacerlo el año que viene y los organizadores de la carrera se frotan las manos pensando en el no va más, lo que no se vio en Francia ni tampoco se verá ahora en la Vuelta, el enfrentamiento entre Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar y Evenepoel; el no va más en versión ciclista. En París quieren alejar cualquier circunstancia que pueda hacerlo cambiar de planes. Es un ciclista de carácter fuerte y su entorno tampoco está callado.

Sin embargo, las quejas no han supuesto el cierre de las puertas de Barcelona, aunque en París no son partidarios de estrenar el Tour, sea en 2025 o más tarde, lejos de las horas habituales de la competición ciclista; es decir, comenzar al mediodía y acabar hacia las 17.30 horas para así eliminar cualquier riesgo de luz, aunque también es cierto que a principios de julio hay más margen para jugar con el horario que a finales de agosto.

Mismo trato que en la Vuelta

Barcelona tendría en el capítulo del Tour un trato similar a la Vuelta; una etapa con llegada y salida en la capital y una segunda jornada con protagonismo barcelonés, dos jornadas golpeadas con dureza en el estreno de la ronda española por el mal tiempo que jugó una mala pasada. En París tampoco gustó la respuesta de los corredores que no estaban dispuestos a tomar riesgos en la segunda etapa, lo que motivó que se anularan los tiempos en la llegada de Montjuïc. Entienden que todo fue consecuencia de las quejas por la contrarreloj, ya que de lo contrario la segunda etapa se habría disputado sin problemas, porque no era ni la primera ni la última vez que llueve en plena competición.

Barcelona, por lo tanto, sigue como candidata a acoger el Tour y París la mantiene en posición destacada. Pocas candidaturas disponen del potencial de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes con la inmejorable situación de estar a tres horas en bici -hablamos de profesionales- de la frontera francesa.