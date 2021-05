El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado un Pleno extraordinario para que el Gobierno de la ciudad inicie los trabajos para actualizar el Plan General de Ordenación Urbana, recuperar un proyecto para la orla Este o una línea de transporte de alta capacidad para el eje Este-Oeste.

En ese Pleno extraordinario, centrado en el modelo de ciudad para las próximas décadas, el PSOE también pedirá actuaciones en los 21 grupos sindicales de la capital aragonesa e impulsar un mínimo de 3.500 viviendas públicas de alquiler asequible en los próximos cuatro años.

El portavoz socialista de Urbanismo, Horacio Royo, ha expresado en rueda de prensa que empiezan a estar "francamente preocupados" porque el Gobierno Azcón rehuye todo lo que no sean "fotos amables" que no den algún tipo de "rentabilidad política y electoral", en contraposición con alcaldes como Sáinz de Baranda, González Triviño o Belloch, que sí tuvieron "luces largas".

Así, ha recordado que este 31 de mayo se cumplen 20 años de la última revisión del PGOU, que data de una Zaragoza que "tiene poco o nada que ver" con la Zaragoza de hoy, ya que no existían Parque Venecia, los barrios del sur, el tranvía, el AVE, el Portillo era una estación y no unos suelos o las bicicletas todavía no proliferaban.

"No sabemos qué ciudad quieren dejar para las próximas dos décadas", ha apuntado Royo, quien ha apostado por dar un mayor protagonismo a los barrios tradicionales en lugar de limitarse a "tapar agujeros".

Ha destacado la posibilidad de que algunos suelos terciarios en los que había previstos equipamientos y han quedado como meros solares pasen a ser de uso residencial.

La propuesta socialista contempla la creación de un grupo de trabajo con todos los grupos municipales para acordar la metodología y la constitución de una mesa sectorial que diseñe los elementos a abordar al efecto de culminar un documento que sirva como base consensuada para iniciar la tramitación jurídica y administrativa de la revisión.

Ha recordado que las revisiones del PGOU realizadas en democracia (1986 y 2001) salieron adelante por unanimidad, por lo que esta nueva también debería alcanzar ese mismo consenso.

En el marco de la revisión del PGOU o mediante modificaciones parciales, el PSOE reclama también la regeneración de la orla Este de Zaragoza -Las Fuentes, San José, La Paz- a través de la combinación de vivienda libre y de alquiler público, de la construcción de equipamientos y de la mejora de las zonas verdes.

Solo en el entorno Las Fuentes, cabrían unas 1.500 viviendas entre públicas y privadas, ha subrayado. El concejal socialista ha explicado que esta zona, en la que viven unos 150.000 vecinos, arrastra uno de los ejemplos más claros de degradación urbanística. Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que lidere este proyecto porque, cuando permanece pasivo, los que se benefician son los propietarios del suelo y no los vecinos.

En cuanto a los grupos sindicales, donde viven 32.000 zaragozanos que necesitan más que "un power point", en referencia al proyecto Balsas Positivo, ha denunciado el "bloqueo sistemático" del área de Urbanismo, que impide que muchos procesos de rehabilitación lleguen a término.

A este respecto, ha apostado por flexibilizar su nivel de protección y por calificar los espacios comunes de titularidad privada como zonas verdes.

En materia de vivienda, Royo ha señalado que un piso de 70 metros cuadrados cuesta una media de 630 euros mensuales, por lo que un inquilino debería ganar unos 1.900 euros netos al mes para no destinar al alquiler más del 30 por ciento de sus ingresos, algo "irreal" para la mayoría de jóvenes.

En ese sentido, ha insistido en la necesidad de que el suelo municipal se ponga al servicio de la ciudadanía y ha calculado que, en cuatro años, se podrían poner a disposición al menos 3.500 viviendas mediante fórmulas concesionales o de derecho de superficie.

Por último, en lo relativo a movilidad, el edil del PSOE Alfonso Gómez, ha urgido a avanzar en los nuevos pliegos del transporte público, cuyo contrato concluye a finales de 2023, así como en la reordenación de las líneas de autobús, pendiente desde hace años.

Ha echado en falta también una mayor planificación en el área o que se analice cómo la covid-19 ha modificado los hábitos de desplazamiento, con una ciudadanía que busca una mayor distancia social y más calidad del aire.

Los socialistas han vuelto a remarcar la necesidad de impulsar un transporte de alta capacidad para el eje Este-Oeste, si no es con una nueva línea de tranvía, al menos sí con vehículos eléctricos que circulen por plataforma única y con prioridad semafórica, algo que de momento no aparece en el proyecto de reforma de la avenida de Navarra.

Completar la red de carriles bici o diseñar islas peatonales en distintos barrios de la ciudad y no solo en el centro son otras de las propuestas recogidas en la moción. "No podemos esperar a que termine la legislatura cuando quedan dos años para trabajar", ha subrayado Gómez.