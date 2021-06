El concejal municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha anunciado que enviará a la Fiscalía las conclusiones del informe de inspección del edificio de Pignatelli 67, que sufrió un incendio el pasado sábado. Los inspectores del área han acudido este lunes al inmueble para elaborar un documento que se centre tanto en los elementos estructurales, como en otras circunstancias de seguridad, salud pública o convivencia, ha señalado Serrano.

Por otro lado, ha indicado que el Consejo de Gerencia de Urbanismo ha aprobado también enviar un requerimiento a la propiedad del inmueble de Pignatelli 48 para que arregle "una serie de deficiencias graves" que están dañando a edificios colindantes. El Ayuntamiento ha dado un plazo de siete días para estas actuaciones y, de no producirse, llevará a cabo obras de emergencia en dicho inmueble.

"Nadie tiene una varita mágica, pero todos podemos ayudar", ha dicho el concejal, quien ha pedido ayuda a la Delegación del Gobierno y a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón. A ello ha sumado que, hasta la llegada de PP y Cs al Gobierno municipal, "no había un solo plan para Pignatelli", mientras que ahora espera cerrar próximamente el Plan Especial Zamoray-Pignatelli.

Serrano ha destacado que los presupuestos de 2021 incluyen 2 millones de euros para esta zona degradada de la ciudad, a los que hay que añadir los 7,1 para rehabilitación de vivienda en toda la ciudad.

Sin embargo, el PSOE ha vuelto a exigir a PP y Cs no se ha mostrado conforme con la postura de Serrano y con las actuaciones que han tenido lugar hasta la fecha. “El Gobierno de Zaragoza de esta ciudad no ha hecho nada para solucionar la situación, no ha acometido un plan de inspecciones para saber cómo se encuentran los edificios en esa zona. El Ayuntamiento de Zaragoza debe actuar para evitar que se vuelvan a producir sucesos, como el incendio que se ha registrado este fin de semana en un edificio de Pignatelli”, ha lamentado el portavoz socialista de Urbanismo, Horacio Royo.

Los socialistas apuestan por elaborar un censo de viviendas que identifique las actuaciones precisas a realizar, con la ampliación del estudio del Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT), así como la titularidad dominical de todas y cada una de las viviendas del ámbito. Además, el edil socialista ha criticado la “parálisis absoluta” e “incapacidad” del Gobierno de Azcón para sacar adelante el Plan Especial para Zamoray-Pignatelli, y ha recordado que el PSOE instó al Gobierno de Zaragoza a reunir a los grupos municipales para negociar el contenido y naturaleza jurídica del mismo

Viviendas en Arcosur

En otro orden de cosas, el Consejo de Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde también a las primeras licencias para construir viviendas en Arcosur después de que se impusiera la obligación previa de ejecutar unas obras de urbanización y de construcción de depósitos de agua.

Serrano ha señalado que se ha liberado esa condición porque esas obras ya están contratadas, avanzan a buen ritmo y el plazo de ejecución es de 10 meses, por lo que estarán listas mucho antes que las viviendas.

Por último, se ha aprobado también requerir a los propietarios de algunos huertos a retirar edificaciones construidas de manera ilegal que exceden de lo que es una mera caseta o contenedor de aperos de labranza, que es lo que permite la ordenanza municipal.

El responsable municipal de Urbanismo ha subrayado que van a estar "especialmente atentos" y que, si los propietarios no cumplen la orden de manera voluntaria, será el consistorio quien ejecute subsidiariamente.