No por esperadas las cosas dejan de ser sorprendentes. Es lo que ha ocurrido esta mañana en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que la concejala responsable de esta área, María Navarro, ha tenido que comparecer a petición de ZeC para explicar por qué decidió comprarse un iPhone 11 Pro, valorado en 1.200 euros, y que en un primer momento se cargó al erario público. La cuestión ha suscitado debate y bronca, pero además de terminales móviles también se ha hablado de los indultos, de Bildu, de las amenazas con balas que recibieron los ministros del Gobierno antes de las elecciones madrileñas, del comunismo, de la Constitución y de churros. Concretamente de una docena que compraron los concejales del PP, según ha criticado la socialista Ros Cihuelo, y cuya factura se pagó con dinero municipal. Tres euros con sesenta que sirvieron para agasajar a una visita de responsables de la DPZ. El churrogate.

“Para la próxima vez les recomiendo que compren porras, son más protocolarias. Y con cuatro hubiera bastado”, ha ironizado Alberto Cubero (ZeC) al inicio de su intervención para pedir explicaciones a Navarro por la compra de su móvil. La concejala, en un principio, ha agradecido que se hubiera solicitado esta comparecencia para explicarse. Pero pronto se ha torcido la cosa. Y las justificaciones han pasado a ser ataques. Pero paso a paso.

“Sé que no me van a creer, pero les voy a contar lo que sucedió”, ha dicho Navarro. Según la responsable de Hacienda, el móvil es la herramienta de trabajo más importante con la que cuentan los concejales y ella dispone de cinco cuentas de correo y estaba ya acostumbrada a utilizar este tipo de modelos de alta gama de la marca de la manzana. Por ello, necesitaba un móvil con mucha capacidad y de similares características a los que había tenido antes. Y lo pidió. “El área de redes y sistemas me lo entregó pero si hubiese sabido que iba a suponer un sobrecoste no lo hubiera pedido”, ha justificado.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un contrato con Telefónica por el cual se entrega un móvil de la marca Huawei a cada concejal. Los iPhones no entran en lo pactado y, cuando Navarro se enteró (una vez los medios se hicieron eco de la noticia cinco meses después de que la factura fuera cargada al consistorio, eso sí), trató de subsanar la situación. Ahora, ha asegurado la concejala, ya ha pagado de su bolsillo los 1.200 euros (ha enseñado la factura a todos los concejales) y asunto resuelto. Pero no ha quedado ahí la cosa. Una vez se ha defendido, Navarro ha pasado al ataque.

"El móvil se podría haber pagado con dinero público pero lo he pagado yo por ejemplaridad y honorabilidad , pero aquellos que me han criticado (refiriéndose a ZeC y Podemos) podrían contar lo que hacían ustedes cuando estaban en el Gobierno" María Navarro - Concejala de Hacienda

Ella, según ha asegurado, es la única que se ha pagado de su bolsillo una herramienta de trabajo tan útil como un móvil, ya que el resto dispone de uno gratis gracias al contrato de Telefónica con el ayuntamiento. No obstante, la izquierda le ha recordado que ellos tienen el que les dan, no otro. Y no con un coste de 1.200 euros. “Se podría haber pagado con dinero público pero lo he pagado yo por ejemplaridad y honorabilidad ­–ha dicho la responsable de Hacienda-, pero aquellos que me han criticado (refiriéndose a ZeC y Podemos) podrían contar lo que hacían ustedes cuando estaban en el gobierno”, ha acusado, aunque no ha llegado a desvelar a qué se refería.

Cuando el PCE defendió la Constitución

“No tengo ningún miedo a lo que usted pueda contar aquí porque si hubiéramos hecho lo mismo se hubiera montado un circo mediático. Contra nosotros valía todo”, ha lamentado Cubero, que ha desvelado que fue él mismo quien filtró a la prensa la factura, lo que no ha sentado muy bien a Navarro, quien ha acusado al concejal de ZeC de tener un Mercedes a pesar de ser comunista. “Ni usted ni Rivarés (el portavoz de Podemos) se han pagado el móvil de su bolsillo. Y cuando usted estaba en el equipo de Gobierno tenía un iPhone S. Usted critica el sistema pero se aprovecha del sistema”, ha espetado la responsable de Hacienda. Entonces, Cubero ha explicado que siempre ha tenido el móvil que entraba en el contrato con Telefónica en cada momento. “Son ustedes los que piensan que el cortijo es suyo. ¿Se acuerdan de la jarana que se montó con la gomina de Pedro (Santisteve)? Y costaba mucho menos que 1.200 euros”, le ha respondido el de ZeC a la portavoz del PP.

Y ha sido la concejala de Economía, Carmen Herrarte (Cs), la que ha introducido en su turno de intervención nuevos (aunque recurrentes) argumentos en el debate. La de Ciudadanos ha asegurado que el asunto del iPhone de Navarro es una excusa para desviar la atención, ya que los iPhone, cita textual, “son completamente necesarios para trabajar hoy”. “Esto es una venganza por lo de la gomina”, ha asegurado la portavoz naranja, quien también ha criticado al PSOE por sacar a la luz la factura de la docena de churros y la del móvil (“que no va a tener coste para el ayuntamiento”) cuando el Gobierno de Sánchez está tramitando los indultos a los líderes independentistas encarcelados.

Herrarte también he hecho mención a los “tres falsos másteres” de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha dudado, aunque no expresamente, de la veracidad de las amenazas en forma de balas que recibieron algunos responsables del Gobierno de España antes de las elecciones madrileñas. “¿Cómo se siente usted con todo esto?”, le ha espetado la concejala de Economía a Ros Cihuelo, a la que también ha recordado la relación en el congreso entre Bildu y el PSOE.

Así, el debate ha terminado repasando la defensa que hizo el Partido Comunista de España de la constitución en el año 1978, cuando tanto este partido como el PSOE pidió el voto a favor para la carta magna. “No vamos a aceptar lecciones de la derecha y la ultraderecha, que pedían la abstención o el voto en contra. Sí, yo quiero acabar con este sistema y renovar el pacto constitucional”, ha defendido Cubero en una intervención posterior (Navarro no le ha dado turno de alegaciones cuando tocaba). Aun así, la concejala de Hacienda no se ha quedado conforme. “Usted es un pijo comunista. Pretende esconderse bajo el pendiente del comunismo para vivir del sistema”, ha zanjado la portavoz del PP. Lo que da de sí un móvil.