La concejala de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte (Cs), registró este viernes una petición para que los servicios jurídicos municipales investiguen y aclaren cuanto antes si el proceso para otorgarle una plaza de empleo público a Yolanda Montesinos en el Instituto Municipal de Empleo (Imefez) se hizo de manera correcta.

Montesinos, que fue asesora del PP durante más de 16 años, consiguió más de 20 puntos en el proceso de selección que, según la izquierda, no le correspondían, pero que finalmente provocaron que se hiciera con el trabajo. Y la designación, aunque se defendiera por parte de PP y Cs en el pleno del jueves, ha levantado ampollas en el seno de la coalición que gobierna en el ayuntamiento.

Podemos fue el primer grupo en denunciar que se le habían concedido méritos a Montesinos que no deberían haberse computado en el proceso de selección de la plaza. Esta mujer ha trabajado en la Administración pública pero siempre como personal eventual de libre designación. Son puestos que nombran a dedo los partidos para confeccionar sus equipos de confianza y son fórmulas comunes para figuras como los asesores y los responsables de comunicación.

Así, Montesinos ejerció como asesora para el PP en diferentes instituciones aragonesas durante 16 años, lo que de cara a acceder a la función pública no puede computar como mérito tal y como establecían las bases del propio proceso selectivo en el Imefez. Solo una plaza como funcionaria o a la que hubiera accedido tras una oposición podría haberle hecho ganar puntos.

Fue el PSOE el que el jueves anunció que habían recurrido a la designación de Montesinos y este mismo viernes, en 24 horas, Herrarte, que es vicepresidenta del Imefez por su condición de concejala de Economía, pidió al asesor jurídico de Zaragoza Dinámica que investigue la cuestión. Los socialistas habían amenazado también con llevar el asunto, un dedazo según la izquierda, a los tribunales, y por tal cuestión la de Cs ha decidido tomar cartas en el asunto.

Según confirman fuentes internas del Instituto de Empleo Público, la relación de Herrate con la gerente de este organismo, Rosa Plantagenet-White, no es buena y para la concejala naranja esta sería la responsable del nombramiento de Montesinos. Plantagenet fue colocada en esta entidad pública por el Partido Popular, socio de Gobierno de Cs en el consistorio, cuando se negoció el reparto de poderes en las áreas del ayuntamiento. Herrarte tiene un perfil más empresarial mientras que Plantagenet lleva ejerciendo la política desde hace años.

Desde el principio, la relación entre ambas ha sido tirante puesto que Herrarte no comparte muchas de las cuestiones que ejecuta (y a veces no comunica) Plantagenet al frente del instituto. Así, la gota que habría colmado el vaso de la paciencia de la concejala de Economía ha sido el asunto de la contratación de Montesinos. Públicamente Herrarte respalda a la gerente del Imefez y no es que crea que la plaza se haya otorgado de forma fraudulenta. Pero quiere poner fin a las dudas sembradas la oposición. Y si finalmente se determina que Montesinos no debería haber sido contratada la de Cs no querría verse implicada.

En esta cuestión, la de Cs contaría con el apoyo del alcalde Azcón, si bien en el propio PP aragonés tampoco gustó el nombramiento de Montesinos. Esta fue en su día asesora del actual presidente del partido, Luis María Beamonte, pero la relación profesional entre ambos no acabó bien.