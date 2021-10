Las obras para reformar la calle Predicadores de Zaragoza han comenzado este martes y estarán listas, si no hay imprevistos, en seis meses. Los trabajos van a consistir en la renovación completa de las aceras y la calzada, que se elevará para crear una vía con cota cero, y en la que desaparecerán los adoquines, que ahora presentan un estado de conservación muy malo. La inversión del consistorio para llevar a cabo esta actuación será de casi un millón de euros, exactamente 935.621 €.

La reforma, una de las más reclamadas por parte de los zaragozanos en los últimos lustros, afectará a los 500 metros de calle (7.000 metros cuadrados) pero también a un tramo de Mosen Pedro Dosset, una actuación que habían pedido los vecinos y que se llevará a cabo en la primera fase de los trabajos. Es ahí donde este martes las máquinas han comenzado a levantar el suelo.

En Predicadores se mantendrá un único carril de circulación pero se hará más estrecho para poder agrandar las aceras. Además, la velocidad del tráfico estará limitada a 20 kilómetros por hora y el trazado de la calzada será “ligeramente sinuoso”, es decir, con curvas, para impedir que los coches vayan a una velocidad mayor de la permitida. La plataforma única irá desde el Mercado Central hasta la plaza Santo Domingo, por lo que se pretende crear un eje vertebrador entre el centro de la ciudad y el entorno de La Aljafería.

Se van a mantener algunas bandas de aparcamiento y en las aceras se van a colocar árboles (veinte en total, ahora no había ninguno), papeleras y bancos, aunque estos estarán puestos en frente de los equipamientos públicos y no frente a los edificios de viviendas para evitar molestias a los vecinos por si hay gente que usa los asientos para charlar a altas horas de la madrugada. Las farolas se mantendrán pero se cambiarán las luminarias y se usará tecnología led. Además, el cableado aéreo se soterrará.

Así, uno de los principales cambios que sufrirá predicadores será la desaparición de los adoquines, amados por unos y odiados por otros tantos. Se sustituirán por una calzada de hormigón gris con áridos graníticos, un material más resistente que se usará para impedir que el firme se deteriore tan rápido como el actual, que estaba lleno de parches de asfalto.

“Los adoquines fueron una solución que se adoptó para respetar el sentido histórico y la imagen del Casco Histórico pero se ha demostrado que no fue una decisión acertada”, ha dicho el alcalde, Jorge Azcón, quien ha visitado el inicio de las obras junto a la concejala de Infraestructuras, Patricia Cavero. “La calle se había convertido en una montaña rusa”, ha dicho el regidor refiriéndose a los baches, que también generaban mucho ruido al paso de los vehículos, algo que ahora se pretende cambiar.

Sobre la instalación de una plataforma única o cota cero en Predicadores, a sabiendas de lo crítico que fue el PP con la reforma de Don Jaime I, Azcón ha aclarado que él nunca ha estado en contra de este tipo de configuración de las calles, sino de “las chapuzas”. “En Don Jaime se rellenó con hormigón el hueco de la calzada pero no se hizo bien y ya empieza a haber grietas que dentro de poco serán un problema”, ha asegurado.

Lo contrario a esas “chapuzas”, ha afirmado el alcalde, son las reformas integrales que no solo renuevan el firme de la calzada sino también las aceras y el subsuelo, aunque en el caso de Predicadores solo se actuará en la superficie y justo debajo para poder soterrar los cables de la iluminación. Los colectores y las tuberías no se tocarán porque no hace falta y por esto también Ecociudad no participa en la realización de estas obras, como sí ocurre en las que están integradas en la Operación Calles (San Miguel, Reina Fabiola, calle Cuarte, Félix Latassa, Avenida Navarra, Sixto Celorrio y Ricla). Por otra parte, nada se sabe todavía de cuándo se llevará a cabo la renovación de la avenida Cataluña, cuyo proyecto está ya redactado pero todavía no ha salido a licitación pública.

Al acto del alcalde con los medios para anunciar el inicio de las obras en Predicadores se han acercado muchos vecinos y paseantes de la zona que se han asomado curiosos para conocer cómo será, en medio año, una de las calles más importantes del barrio de San Pablo. “Tiene buena pinta, parece que se va a arreglar por fin aunque te puedo decir que tampoco me disgustaba la calle como estaba. Lo único que la calzada estaba muy deteriorada aunque a mí me gustaban los adoquines, aunque no en este estado. Eso sí, el color de la acera (anaranjado ahora) parece que era más bonito que el gris que se va a poner ahora”, ha mencionado Alfonso, uno de los ciudadanos que se ha acercado a mirar los planos de las obras.