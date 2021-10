El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, ha reconocido sin ambages esta mañana en Zaragoza que la nueva Política Agraria Común (PAC) en preparación es "mala e insuficiente para Aragón", pues no se refuerza su función redistributiva en favor del modelo familiar y profesional. Pero aun así, haciendo un esfuerzo para ver el lado bueno de la cuestión, ha asegurado que la comunidad "no saldrá perjudicada".

En la actualidad, percepción media de los agricultores se sitúa en 11.652 euros en Huesca, 9.795 en Teruel y 9.289 en Zaragoza, de los que el Programa de Desarrollo Agrario (PDR) representa 531, 1.371 y 383 euros, respectivamente.

Entre los puntos positivos del nuevo documento que marcará las líneas maestras de las ayudas al sector agrícola en el periodo 2023-2027, ha citado que Aragón será la segunda región española que más dinero reciba del Ministerio de Agricultura en concepto de Programa de Desarrollo Rural, el denominado Segundo Pilar de la PAC, que es un apoyo directo a las rentas. Asimismo, ha puesto como ejemplo que Teruel aumentará la ayuda total a la renta hasta un 12%, que habrá ayudas a los leñosos y los frutales y que la ayuda asociada al ovino se incrementará un 18%. Además, ha hecho hincapié en que los ecoesquemas destinados a a la agricultura de secano y a la rotación de cultivos "serán esenciales para evitar el colapso de la ayuda a la renta".

En lo que se refiere al PDR, se pasa de los 80 a los 156 millones en el periodo 2021-2027, con un aumento que roza el cien por cien, lo que supondrá "una reducción del estrés al que se ha visto obligado el Gobierno de Aragón en los últimos años en relación con la aportación de fondos propios para la completa absorción de los fondos del Feader".

Lo negativo y lo positivo

Esta cantidad supone el 14% de los fondos ministeriales totales, que son 1.087 millones de euros, y es la cuantía más elevada de las autonomías españolas, solo por detrás de Castilla y León (200,8 millones) y superando incluso a Andalucía, la comunidad más favorecida por la PAC, que se queda en 121,1 millones.

Ante el problema de la insuficiencia de la redistribución Olona ha insistido en la dificultad de apurar las posibilidades que brindan los criterios técnicos "en defensa de quienes pretenden vivir de la agricultura". "De un enfoque continuista no cabe esperar que se resuelva ninguna de las anomalías" que afectan al modelo familiar, ha afirmado.

En el lado más negativo ha apuntado a las ayudas directas a la hectárea, que seguirán siendo las más bajas, pero aumentarán un 12%; la persistencia de los derechos históricos (que favorece a los grandes propietarios) y la mala situación del sector ovino, pese a las mejoras registradas.

La PAC ha supuesto para Aragón en el periodo que ahora termina, del 2016 al 2021, la percepción de 542 millones entre ayudas a inversiones (el Primer Pilar) y a las rentas (463 del total, el denominado Segundo Pilar). Pero aun así Olona ha concluido su valoración del borrador que está en elaboración con una opinión más negativa que positiva.

"No hemos cumplido nuestros propósitos, va a ser una mala reforma para los agricultores", ha señalado. Pero no ha querido parecer pesimista y se ha apresurado a precisar que ello "no quiere decir que Aragón sale perjudicado".