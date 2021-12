Durante estos últimos días, Papá Noel ya ha visitado algunos lugares de Zaragoza para que los niños y niñas de la ciudad pudiesen entregarle sus cartas de deseos de Navidad. Sin embargo, el viaje de este famoso personaje por la localidad aragonesa no acaba aquí, si no que aprovehcará durante el día de este viernes para atender a los que todavía no le han entregdo su lista de regalos. Los que han esperado a última hora todavía tienen tiempo.

Papá Noel visitará los mercados de Zaragoza en dos turnos de la mañana. A partir de las 10.30 horas estará en seis mercados difrenetes: El Mercado de la calle Caspe 1-3

El Mercado Puerta Sancho

El Mercado San Vicente de Paul

Mercado 12 de Octubre

Mercado Casablanca

El Mercado Central Por otra parte, a partir de las 12.00 horas visitará los siguientes: El Mercado Siro

El Mercado Montemolín

El Mercado Delicias

El Mercado San Miguel

El Mercado Ganivet

El Mercado Valdespartera También se presentará en algunos centros comerciales pues, aunque en Puerto Venecia era obligatorio reservar y las plazas ya están agotadas, sí que será posible visitarle en Aragonia, que acogerá a Papá Noel desde las 12.00 horas y hasta las 14.00 horas. También estará por supuesto en su casa, que se ubica en la plaza del Pilar desde principios de diciembre. Si todavía tienes pendiente entregar tu carta de Navidad a Papá Noel, todavía puedes hacerlo en cualquiera de estos mercados de Zaragoza durante la mañana de hoy.