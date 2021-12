El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza de 2022 incluirá otros 15 millones para la partida destinada a las ayudas de urgente necesidad. Al menos esta es la cuantía que el concejal de Acción Social, Ángel Lorén, considera que será necesaria para atender la demanda durante el próximo año, cuando se notarán los efectos de la inflación y la disparatada subida del precio de la luz o los alquileres.

El edil ha explicado que tratará, igualmente, que la partida destinada a la Cooperación y Desarrollo no sufra los recortes exigidos por Vox, como sucedió el año pasado. El alcalde, Jorge Azcón, aceptó reducirla en 800.000 euros, hasta situarse en los 2,1 millones. Lorén ha admitido que «siempre he tratado de defender la cooperación pero forma parte de la negociación» de los presupuestos que se está desarrollando entre la concejala de Hacienda, María Navarro, y el portavoz de Vox, Julio Calvo durante esta semana, y cuya cuantía total no variará mucho respecto al presente ejercicio (de 825 millones).

No será fácil mantener los 2,1 millones en Cooperación, pero parece que no habrá problemas para volver a destinar 15 millones a las ayudas urgentes. Por ahora se han invertido cerca de 11 millones y se prevé alcanzar los 12 a finales de año (una parte de las de enero se abonan con esta consignación).

Menos concesiones

El concejal ha destacado que se ha concedido el 94% de las solicitudes registradas este año, hasta 38.037, un 14,49% menos que durante 2020. Ese año se dispararon como consecuencia de la crisis del coronavirus, que obligó a muchas familias nuevas a recurrir a los servicios sociales para poder realizar la compra.

Estas siguen siendo las más demandas y suponen el 70,89% de las totales y el 56,70% del importe concedido. Las solicitudes de ayuda por este concepto han disminuido este año un 28,07%, pasando de 37.490 a 26.965. También se conceden menos, de las 35.802 de 2020 se ha pasado a las 25.578 actuales y la cuantía es de 223,63 euros al mes.

El consistorio ya está notando los efectos de la subida del precio de la luz y las peticiones de ayudas para pagar la factura de la electricidad han aumentado un 61,84%, pasando de las 959 solicitudes en 2020 a las 1.552 actuales. El importe medio de las subvenciones concedidas es de 176,60 euros, un 4,46% menos que hace un año.

Suponen el 4% de las totales, mientras que las del pago del alquiler representan el 13%, que se han incrementado un 128,97% más, hasta las 4.505. El número de ayudas aprobadas ha aumentado de las 2.733 a 4.972, una variación del 81,92%. Las ayudas ascienden a 554,73 euros.

En relación al año pasado, el número de familias que han recurrido a los servicios municipales ha sido de 12.813, que han recibido una media de 2,79 ayudas cada una. En 2020 fueron lo hicieron 17.294. Además, el número de familias distintas ha disminuido en un 25,91%.

Lorén ha alertado de que se prevé que en el mes de diciembre se registre un importante pico de solicitudes para afrontar la subida generalizada de los precios aunque, recalcó, el mayor incremento se espera para el primer trimestre de 2022. Por ello, insistió en que serán necesarios otros 15 millones el próximo año.

A los precios al alza se suma la crisis del coronavirus que sigue perjudicando a cientos de familias y que sobre todo afecta « a las familias vulnerables», aseguró el concejal de Acción Social ayer durante del balance del año en Acción Social.