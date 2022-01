El PSOE ha denunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza haya ocultado un informe del Tribunal de Cuentas, fechado a 28 de octubre de 2020, en el que se denuncian "irregularidades" en 65 contratos de emergencia, dotados con 3,6 millones de euros, llevados a cabo durante la pandemia de la covid-19.

La portavoz del PSOE en el consistorio, Lola Ranera, ha informado de que su partido va a pedir explicaciones sobre este informe que fiscaliza los contratos de emergencia que han llevado a cabo los ayuntamientos de más de 300.000 habitantes durante el año 2020.

Este tipo de contratos se pueden utilizar para posibles catástrofes y el pasado año, para paliar la situación derivada de la pandemia, de la covid-19 se flexibilizó la ley de contratos de 2017.

Ranera ha explicado que estos contratos deben ser excepcionales porque prescinden de los procedimientos marcados por la ley, es decir, "no hay publicidad, no hay transparencia, no hay concurrencia, no se valora la oferta más barata".

En esta línea, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento zaragozano ha apuntado que el pasado 2020, el consistorio de la capital aragonesa adjudicó 65 contratos por esta vía, el doble que en 2019, por un importe de 3,6 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas "ha entendido que la covid-19 ha sido una excusa para incorporar estos contratos de emergencia", ha afirmado Ranera, quien ha agregado que el 30 % de ellos "no están justificados adecuadamente" y "cuatro contrataciones se quedan fuera de la cobertura legal".

Tres de estos contratos tienen que ver con las contratas de mantenimiento de los colegios públicos, "actuaciones que no guardan ninguna relación con la situación sanitaria de la covid-19", ha dicho Ranera, quien ha agregado que el cuarto contrato se corresponde con el del diseño y creación de la Ofrenda de Flores virtual de las Fiestas del Pilar de 2020.

Ranera ha tachado de "muy grave" que el ayuntamiento, "con la excusa de la covid-19", haya hecho 65 contratos de emergencia, "que al final son contrataciones a dedo" e "ilegales".

En esta línea, Ranera basándose en la información obtenida de este informe, ha denunciado que estos 65 contratos eran "de forma oral y no hay ninguno escrito" y además, "se incumplen los requisitos mínimos en el perfil del contratante".

Ha agregado que de todos los ayuntamientos auditados, el zaragozano es "el que menos fomenta la concurrencia" y junto con el de Murcia, fueron los dos únicos que "ni siquiera comprobaron la solvencia ni la capacidad de la empresa contratada".