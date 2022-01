El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su rechazo al proyecto de presupuestos municipales de PP-C por "ser completamente ajeno a los grandes retos del presente la crisis social y emergencia climática, por estar vacíos de proyectos de ciudad y con recortes en servicios públicos".

Según su portavoz, Pedro Santisteve, "el legado de Jorge Azcón no va a dejar ni un solo proyecto o actuación de calado realizada desde lo público y este vuelve a ser un presupuesto poco ambicioso, que se olvida de los barrios y de la participación de entidades y ciudadanía".

ZeC ha criticado que, en unos tiempos en los que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de lo público, el Ayuntamiento de Zaragoza va a contar con unos presupuestos aprobados por PP, Cs y VOX, que "continúan en la línea del desmantelamiento de la administración local y los recortes de los servicios públicos", unas cuentas "ficticias y cobradas a merced de los pactos con VOX, ha apuntado Santisteve.

Santisteve ha señalado la "evidente" pérdida de la calidad de la prestación de los servicios públicos municipales, con "privatizaciones como la Línea 900 o el recorte de personal de seis millones de euros, equivalente a 120 empleados municipales" --cifra que se suma a los 157 empleos perdidos esta legislatura--, ha puntualizado.

La organización política también ha considerado "gravísima" la "irresponsable dejación de funciones" al "no abordar la grave crisis social y ecológica".

Emergencia climática y social

"En la lucha contra la emergencia climática se comporta como sus socios negacionistas de VOX, ya que las partidas para abordar esta amenaza carecen de la proyección, profundidad y perspectiva estratégica que la situación demanda: la necesaria implicación de la ciudadanía, el fomento del autoconsumo energético municipal --que permitiría ahorrar millones de euros a las arcas públicas- o la reducción de emisiones de C02. El proyecto tampoco cuenta con un necesario refuerzo al transporte público y la red de carriles bici, carente de inversión o la Zona de Bajas Emisiones que pretenden desarrollar reducida a su mínima expresión", ha detallado Santisteve.

Ha criticado, asimismo, que el presupuesto no hace frente a la crisis social y la falta de garantías de vida digna de muchos vecinos. Zaragoza en Común ha señalado que el orgánico de Acción Social no solo no se incrementa, sino que disminuye globalmente en 220.000 euros, recortando 520.000 euros en medidas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil, a la vez que potencia medidas como el cheque-familia o las subvenciones a los alumnos de la escuela privada-concertada, que suponen, en opinión de ZeC, una nueva apuesta por la privatización en lugar del fomento de los servicios sociales públicos.

"Todo ello, mientras se desentienden de hacer efectivo el derecho humano a la vivienda, que supondría una apuesta decidida por una política de ampliación del Parque Público de Vivienda", ha expresado Santisteve.

Presupuesto de propaganda

Zaragoza en Común ha advertido de que este es un presupuesto "de propaganda que ni siquiera se va a cumplir" porque actuaciones ya presupuestadas en 2020 y en 2021, como la reforma de la Avenida Cataluña o los equipamientos de los barrios centro cívico Parque Goya, Juventud en Delicias, nunca se llegaron a realizar y vuelven a anunciarse.

"No es casual que esta falta de ejecución y recortes lo hayan sufrido las inversiones en barrios, mientras los proyectos del centro como Plaza Santa Engracia o Salamero o aquellos que benefician a las inversiones privadas, el Hospital Quirón, Pontoneros, han tenido prioridad", ha apuntado el edil.

En este sentido, Zaragoza en Común ha recordado el ejemplo de la Operación Asfalto, que en 2021 solo se ejecuto el 50 por ciento, o materias "tan sensibles" como las Ayudas de Urgente Necesidad, donde "previsiblemente quedarán sin ejecución alrededor de 4 millones", ha puntualizado.

La formación ha detectado otras "faltas a la verdad" dentro del proyecto, como es el caso de algunos incrementos que no se van a producir porque "no son legales", como el anunciado en la partida de limpieza pública, cuyo contrato está caducado y, por tanto, inviable su aumento en dos millones.

Santisteve ha informado de que ZeC está manteniendo estos días reuniones con entidades sociales y vecinales de esta ciudad para conocer su opinión sobre el proyecto de presupuestos y facilitarles la posibilidad de presentar sus enmiendas, para favorecer la participación de la ciudadanía y dar voz a demandas y solicitudes.