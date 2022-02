El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha admitido esta mañana que existen problemas de “ambiente” laboral en el área de Arquitectura y ha adelantado que se reunirá con este departamento para tratar de reconducir la situación.

Así lo ha explicado durante la sesión extraordinaria de la comisión de Urbanismo convocada a petición propia para explicar los motivos por los que se creó la Oficina para la Gestión y Desarrollo de Proyectos del Convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y su incidencia en la organización y estructura, origen, al parecer, de los problemas en el departamento. Una sesión que anunció después de que EL PERIÓDICO desvelase una circular firmada por el jefe del servicio de Arquitectura, Ricardo Usón, en la que alertaba de que se estaban produciendo, supuestamente, casos de mobbing y "acoso vertical y estructural" en el servicio, sin señalar a nadie como presunto autor.

El concejal, que ha pedido cautela y discreción, se ha reunido esta mañana con Usón para analizar la situación y adoptar las medidas necesarias para “solucionar el clima de trabajo” en el servicio. “Los casos aislados no pueden contaminar el buen ambiente del área de Urbanismo”, ha señalado Serrano, que ha insistido en que no existe denuncia alguna sobre mobbing en Urbanismo y que, en el caso de que se constante que se está produciendo acoso laboral, será el servicio de Prevención y Salud el que activará el protocolo diseñado para estos casos.

“No puedo hacer algo distinto a lo que indica la norma. Tenemos un protocolo para tratar este tipo de situaciones y yo haré todo lo posible para reestablecer el buen ambiente”, ha asegurado el concejal, que ha reducido a dos los empleados que comunicaron al servicio de Prevención y Salud durante los reconocimientos ordinarios estar sometidos a situaciones de estrés.

Un servicio que el año pasado ya manifestó la necesidad realizar una evaluación de riesgos psicosociales en Arquitectura, mucho antes de que Usón denunciase la supuesta situación de "acoso laboral" a través de una circular, firmada el 12 de enero de este año.

El responsable de Urbanismo ha explicado que Usón rechazó desde el primer momento la oficina temporal y de apoyo para impulsar los proyectos de los barrios rurales, objeto con el que se puso en marcha. De hecho, según ha explicado Serrano, llegó a derivar a la Gerencia de Urbanismo a las dos primeras empleadas de esta oficina, un gesto que les obligó a ubicar a los nuevos empleados en un espacio físico distinto al de Arquitectura.

El concejal ha defendido en todo momento la necesidad de ampliar el equipo humano para impulsar el convenio con la DPZ y la legitimidad que tiene el Gobierno municipal para hacerlo. También lo ha hecho la concejala de Infraestructuras, Patricia Cavero.

La nueva oficina

Según consta en el expediente, el 13 de julio se emitió un informe en el que se manifestaba la necesidad de crear esta oficina en el seno del departamento de Arquitectura para poder asumir la elaboración de los proyectos del convenio con la DPZ. Ya entonces se planteó que fuera un programa temporal de apoyo operativo que se prolongará durante tres años.

El 10 de septiembre, Intervención le dio el visto bueno y el 22 de octubre el Gobierno de PP-Cs aprobó su puesta en marcha. Antes, el 20 de septiembre, Usón emitió un informe en el que se informaba de que los proyectos ya estaban redactados o en licitación y que «los nuevos asuntos serán de escasa entidad y número» y podrían ser asumidos por los trabajadores del servicio de Arquitectura. Concluía que «no va a ser necesario» acometer el programa temporal que, calificó de «desproporcionado». El propio Usón llegó a hablar de que Serrano estaba creando una "estructura paralela" que hoy ha negado tajantemente Serrano.

La oposición

Los grupos de la oposición han cuestionado la necesidad de poner en marcha esta oficina ya que los proyectos pendientes del convenio de la DPZ están redactados y a la espera de recibir el aval de Contratación. Las actuaciones que se harán fruto del convenio actual todavía no se ha decidido.

En cuanto a los supuestos casos de mobbing, desde el PSOE, Horacio Royo ha instado a Serrano a que actúe aunque no exista denuncia. “Cuando hay indicios debemos ir más allá y proteger a las presuntas víctimas. Me hubiera gustado saber que ha solicitado algún tipo de información reservada para solucionar los hechos”.

Según el socialista, cuando una “persona de la trayectoria Usón dice por escrito, en una circular, que se están produciendo esas situaciones yo me preocuparía mucho y no me ceñiría a decir que no ha habido denuncia” ya que, ha apuntado, este tipo de situaciones no son fáciles de demostrar.

El concejal de ZeC, Pedro Santisteve, se ha referido a las “situaciones de vulnerabilidad” de los contratados. “No espere que una persona interina vaya a denunciar a Salud Laboral. Hablamos de la vulnerabilidad a la hora de ejercer esas denuncias”, ha señalado el concejal, que ha destacado que está en riesgo la “salud laboral” de los trabajadores de Arquitectura.

Desde Podemos, Fernando Rivarés ha vuelto a solicitar la comparecencia de Usón y la necesidad de que se “investigue, caiga quien caiga” qué está sucediendo en el servicio para que el responsable del departamento alerte de situaciones de “acoso laboral”.

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha urgido a Serrano a que actúe para “reconducir” la situación.