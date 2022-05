Vivienda en Zaragoza: El programa municipal ALZA capta 69 viviendas vacías

Según los datos facilitados por la sociedad Zaragoza Vivienda, desde que se puso en marcha este programa, en septiembre de 2020, se han cedido a la bolsa municipal 69 pisos, de los que 57 ya están alquilados y 102 están en trámite, a falta de que se adecuen sus espacios. La antigüedad media de estos pisos es de 52 años y la mayoría se encuentran en San José y El Rabal.

Casi su totalidad, un 89%, dispone de ascensor y calefacción y el precio medio de estas viviendas es 470 con la comunidad incluida, inferior al mercado. Sus propietarios, eso sí, tienen que estar dispuestos a poner en el mercado sus inmuebles entre 5 y 7 años para tener todas las garantías de cobro y beneficiarse de las ventajas que ofrece el programa municipal.

El objetivo está claro, que el arriendo sea más barato para cubrir la demanda de aquellos con un nivel de renta más bajo. Para garantizarlo y evitar la picaresca, los nuevos inquilinos no pueden tener una propiedad a su nombre y sus ingresos deben estar entre los 14.122 y los 42.932 euros. La renta de alquiler no supera, en ningún caso, el 30% de sus ingresos netos.

Azcón modera el tono sobre el reparto de los fondos para rehabilitación

El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que redefinir sus planes a corto plazo sobre la rehabilitación de viviendas en los barrios a cargo de los fondos europeos. El consistorio había solicitado en total, en esta primera fase de petición de ayudas, 12 millones de euros para arreglar unos 450 pisos, pero va a recibir 6,5 de los 15 con los que contaba la comunidad autónoma para este fin. «No va a llegar para todo», ha reconocido este miércoles el alcalde, Jorge Azcón, que, no obstante, no se mostró quejoso con el resultado del reparto de los fondos provenientes de Bruselas, como sí ha ocurrido en anteriores ocasiones. «Estamos convencidos de que llegará más dinero en el futuro», ha espetado el regidor, que dijo entender las necesidades del resto de municipios de Aragón, quizá por aquello de que, además de alcalde de Zaragoza, es también presidente del PP en la comunidad. «De los 15 millones, 6,5 son para Zaragoza, por lo que no se ha seguido un estricto criterio de población. Pero es cierto que hay que tener en cuenta las necesidades de otras localidades. Lo importante es que las ayudas se gestionen bien y se cumplan los plazos», pidió el dirigente popular, que instó a que el dinero que no se gaste por parte de aquellas entidades locales que no ejecuten los proyectos se reparta entre las que cumplen.