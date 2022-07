Alberto Cubero: "Espero que el proyecto de Yolanda Díaz no se quede solo en su liderazgo"

Alberto Cubero el líder del Partido Comunista de España en Aragón, y este fin de semana le disputa la secretaría general del partido a nivel nacional a Enrique Santiago, en el cargo desde 2018. El PCE celebra este fin de semana su XXI congreso, y Cubero, que actualmente es también concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, podría adquirir relevancia a nivel estatal, influyendo así en el futuro de la izquierda del país.

- Finalmente no ha sido posible la unidad de cara al congreso del PCE de este fin de semana. Encabeza la lista alternativa, que se medirá contra el actual líder, Enrique Santiago. ¿Por qué no ha sido posible esa unidad? ¿Cuáles han sido las principales diferencias con el actual líder del PC?

Bueno, de momento no ha sido posible la unidad, pero nada descarta que no sea posible en el tiempo que queda y sobre todo deberá ser posible el lunes, una vez haya pasado el congreso. Las causas de la imposibilidad son diferencias políticas sobre la visión de lo que ha ocurrido estos cuatro año. Nosotros planteamos un análisis autocrítico de lo que han sido estos últimos cuatro años, sustentado sobre la tesis general de que estamos viviendo un cierre de la crisis de régimen que se inició en 2008 y que hizo cuestionar los pilares del régimen del 78 y los pilares políticos del bipartidismo. Se generó entonces un enorme ciclo de movilización social e incluso la posibilidad de revertir la situación política, pero lo cierto es que ahora estamos en un momento de cierta estabilidad en la que el capitalismo en España ha conseguido recomponerse. Y ahí la izquierda política tiene que hacer un análisis autocrítico por la oportunidad perdida donde desde luego hay errores propios y también virtudes del contrario.

¿Qué errores ha cometido la izquierda?

Se ha producido una excesiva institucionalización de la izquierda política. Abandonamos la calle por considerar que desde la institución e incluso desde los Gobierno se podrían conseguir todas aquellas esperanzas depositadas en el ciclo de movilización y eso se ha demostrado que no ha sido posible. Esto no debería llevarnos a minusvalorar las cuestiones conseguidas, porque se han conseguido cosas, pero es evidente que no se han colmatado esas esperanzas que había. Nosotros planteamos que hay que recuperar la tensión en la calle y volver a recuperar la iniciativa política y dar la batalla ideológica y cultural en la sociedad porque los motivos que impulsaron las movilizaciones de hace una década siguen estando ahí. Un 10% de inflación amortigua todas las medidas que compusieron el escudo social.

¿Qué valoración hace de la presencia del PC tanto en Unidas Podemos?

Nosotros siempre hemos defendido la unidad. Pero la unidad no puede ser única y exclusivamente una unidad electoral. Nosotros defendemos la unidad desde la base y desde el trabajo concreto y la organización social. Y a partir de ahí se construye la unidad electoral. Cuando no tienes una organización sustentada en la militancia los proyectos políticos van perdiendo fuerza. Eso lo han demostrado las elecciones andaluzas donde Por Andalucía ha obtenido buenos resultados allá donde existía una organización del Izquierda Unida o del Partido Comunista fuerte.

También forman parte del Gobierno de España. ¿No es complicado seguir siendo revolucionario mientras se gestiona?

No es complicado, pero te trae complicaciones. Pero hasta cierto punto es fácil poder transmitir desde los gobiernos posiciones que puedan ser rupturistas. Pero eso sí que es contradictorio con el triunfalismo en la gestión política, que creo que ha sido otro de los errores en este proceso político. Cuando estamos en los gobiernos hay que ser menos triunfalista en los mensajes que se lanzan y nuestro papel debe ser visualizar los límites y las contradicciones que hay en la gestión. Hay que evidenciar que el poder no radica ahí sino que radica en la calle. Y hay que señalar a los actores políticos que no se presentan a las elecciones pero que tratan de influir y que influyen muchas veces más que los cargos públicos electos. Para las fuerzas políticas que nos denominamos revolucionarias es complicado en tanto en cuanto significa ir contracorriente, pero es posible.

¿Qué opinión le merece Yolanda Díaz y su proyecto político?

De momento no sabemos mucho más allá del lanzamiento que se está haciendo y del proceso de escucha. Para nosotros, todo proyecto político que trate de aunar a toda la izquierda a la izquierda del PSOE nos parece una buena idea. Ahora bien, nosotros siempre hemos planteado que no es suficiente con la unidad, sino el programa, que es lo primero. La unidad se hace en torno a un programa, no en torno a una persona ni a una ilusión. Y el para qué nace esa unidad es algo que todavía no sabemos. Cuando los proyectos se basan exclusivamente en el hiperliderazgo de una persona son mucho más volátiles.

¿Cree que Yolanda Díaz y su proyecto podría pecar de eso?

A ver, en los proyectos políticos hace falta liderazgo. Eso es innegable, pero el liderazgo no es suficiente. Puede ser un punto de inicio, pero nosotros lo que esperamos del proyecto político de Yolanda Díaz es que no se quede solo en el liderazgo de Yolanda. Que ese liderazgo se vaya concretando en este proceso de escucha en un programa en una organización en la que haya cabida para las personas a título individual pero también para las organizaciones políticas. Y tiene que haber estrategia, si todo se basa en el hiperliderazgo posiblemente el proyecto acabará por naufragar. Y desde el PCE ponemos nuestra disposición para que esto sea así.

¿Y cabe el Partido Comunista dentro de esta transversalidad en la que a veces se trata de esconder la palabra izquierda para atraer más votantes? Esto ya fue motivo de pugna entre Iglesias y Errejón.

El PCE tiene claro que no vamos a renunciar a ser el PCE. En todos los proyectos políticos en los que participamos, desde Izquierda Unida en el 86, hasta Unidas Podemos y ahora Sumar, no vamos a renunciar a continuar siendo el PCE ni a nuestras competencias como partido. Un proyecto político a la izquierda del PSOE tiene que ser un proyecto de izquierdas. No hay transversalidad a la izquierda del PSOE, a la izquierda del PSOE hay más izquierda. Y para ello lo fundamental es el programa. Y un programa de izquierdas pasa por la defensa de los servicios públicos, pasa por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y pasa por una fiscalidad progresiva.

¿Y qué ocurrió en Andalucía para que no pudiera darse esta unidad?

En Andalucía hay factores propios andaluces que han llevado a una situación que fue muy tortuosa sobre todo en la parte final. Se debió yo creo a problemas y diferencias que venían enquistados de tiempo atrás entre los diferentes proyectos de la izquierda andaluza, pero sería muy ingenuo pensar que lo que ha ocurrido en Andalucía tiene solo una explicación andaluza. Creo que lo que ha ocurrido en Andalucía es lo mismo que lo que ocurrió en Castilla y León y lo mismo que ocurrió en Madrid, en Galicia y en Euskadi. Es lo que lleva ocurriendo ya desde hace cinco o seis años a la izquierda política, que cada vez pierde más apoyo electoral. Y lo que hay es una crisis de proyecto político en toda su dimensión. Y en esto hay que ser sinceros con uno mismo. Y esto no se soluciona solo con liderazgos carismáticos, se solucionan con programa y organización.

¿Gobernar con el PSOE y tener que tragarse más de un sapo no ha podido contribuir a ese descenso de apoyos en las urnas?

Gobernar con el PSOE fue una apuesta que se hizo que no se entiende sin el análisis histórico de todo ese ciclo de movilización social en el que lo que conseguimos no fue tanto, salvo la dimisión del ministro Gallardón. En demasiadas ocasiones topábamos con una mayoría absoluta del PP. A ese ciclo de movilización le falto estrategia para pensar más allá de la siguiente manifestación y eso llevó a una frustración que hizo que la izquierda decidiera irse a las instituciones. Es cuando surge Podemos. Y entonces se pensó que desde los gobiernos se conseguiría todo lo que no se había conseguido en la calle. Pero esta no era una conclusión del todo acertada. Vaciar las calles para ir a las instituciones ha demostrado que el poder real estaba en la calle y que la organización social es fundamental para las transformaciones políticas. Seguramente si hubiéramos estado en un Gobierno con el PSOE teniendo la calle con la tensión y la movilización que había hace 10 años seguramente se hubieran conseguido muchísimas cosas más. Si hubiéramos tenido un ciclo político con cuatro huelgas generales como hubo a principios de la década pasada pues seguramente la reforma laboral hubiera ido más allá.

¿Pero es viable que una formación que está dentro de un Gobierno apoye una huelga general contra ese mismo Gobierno?

Yo creo que sí. Primero porque una huelga general se hace contra la patronal, no contra un Gobierno. Y sobre todo porque tenemos que normalizar que la gente se movilice incluso en ocasiones contra los intereses del Gobierno del que formamos parte. Esto implica un ejercicio político de alto nivel que a veces no se tiene como una prioridad. ¿Se puede ser un partido de Gobierno y un partido de calle? Creo que sí. Uno de los principales errores es el triunfalismo en el que se ha caído una vez que se ha entrado a gobernar y la sensación de que las movilizaciones son algo pernicioso cuando tú estás gobernando. El PSOE no ha renunciado a los poderes económicos, mediáticos y jurídicos de este país que respaldan sus medidas más antisociales, pero nosotros sí que hemos renunciado a nuestro poder, que es la organización social y la movilización popular. Ahí es donde se produce una asimetría en la correlación de fuerzas inicial.

Si gana este domingo en el congreso del PCE, ¿qué cambios notables podrían darse en la relación de IU con Podemos?

Las relaciones con Podemos y con el resto de fuerzas políticas de la izquierda no va a ser distintas en cuanto a objetivos políticos. Nos basamos en la unidad y nuestro objetivo es la unidad programática, pero una unidad que respete las partes y entienda la autonomía de las partes. Solo con la unidad no basta. Ha habido unidad en la izquierda, de toda la que aspira a conformar el espectro político del proyecto de Yolanda Díaz, desde Más País a IU, y el resultado ha sido el que ha sido.

Allí hubo problemas y roces para elegir al cabeza de lista. ¿Cree que sería mejor que hubiera primarias para elegir al líder de ese nuevo espacio aglutinador a nivel nacional?

Para lograr la unidad es necesario tener en cuenta a la organización en su conjunto. Y las primarias y los procesos participativos para la elección de las candidaturas son una manera de tenerlo en cuenta. El que la cabeza de la candidatura sea decidida desde espacios que no son democráticos, en el fondo, rara vez es una buena idea. En todos los procesos políticos que van hacia la unidad de la izquierda yo creo que hay que dar la voz a la militancia.

Y usted como militante, ¿apoyaría a Yolanda Díaz como candidata? ¿Es ella la que tiene que encabezar la lista de una alternativa de izquierdas?

La elección de los candidatos es una cuestión que debe ser posterior a las cuestiones programáticas y organizativas. Pero creo que Yolanda ahora mismo tiene muchas virtudes y es uno de los principales referentes políticos de la izquierda en este país. Eso es así. Y desde ahí tiene la capacidad de aglutinar. Es una buena candidata en términos electorales, pero los proyectos de la izquierda necesitan algo más que candidatos electorales. Es posible que haya mejores candidatos que ella para organizar a la izquierda política más allá de lo electoral. Y para nosotros es una tarea fundamental. Pero para encabezar una lista electoral, en estos momentos la que tiene unas mayores capacidades políticas en el marco estatal es Yolanda Díaz.

Si usted gana el domingo en el congreso del PCE, ¿se irá a Madrid y dejará el Ayuntamiento de Zaragoza?

No. Mi vida está en Zaragoza, aquí está mi familia y mis hijos .Yo no me voy a ir asuma la responsabilidad que asuma, que entiendo que si no es la secretaría general será otra responsabilidad en la dirección nacional del PCE. Mi vida no sale de Zaragoza ni del compromiso que tengo como concejal del ayuntamiento.

Y de cara al siguiente mandato en el ayuntamiento, ¿usted repetirá como concejal? Llevaría ya 8 años, el máximo que permite el código ético de ZeC.

De momento no sabemos ni qué proyecto político vamos a presentar en las próximas elecciones: si se presentará Zaragoza en Común, si se presentará, como así esperamos, un proyecto político que aglutine a toda la izquierda… Primero hay que saber cómo nos vamos a presentar para luego pensar qué candidatos va a haber. Mi organización no ha tenido todavía este debate. Y sé que suena a retórico, pero es verdad cuando lo decimos los comunistas: será mi organización la que decida si yo estoy en un sitio o estoy en otro.

¿Ve fácil el acuerdo con Podemos esta vez en el ayuntamiento? En 2019 no fue posible

Más allá de si es posible creo que todos tenemos que plantearnos si es necesario. Y creo que sí. La izquierda a la izquierda del PSOE no se puede permitir perder un concejal por la falta de unidad. Nosotros vamos a trabajar con esta idea: la unidad del conjunto de la izquierda. El error de 2019 no se puede volver a cometer.