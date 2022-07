La izquierda de Aragón, expectante para empezar a Sumar

El 'yolandismo' en Aragón está verde, muy verde, pero afronta este viernes expectante el primer baño de multitudes de la líder de Podemos y la próxima de un abanico amplio de la izquierda en España bautizada como Sumar en el que, de momento, todos caben. Y es de momento porque esto se está "cocinando a fuego lento, para algunos incluso demasiado, y aún está crudo".

Así lo explican desde la comunidad aragonesa algunas de las personas que llevan meses trabajando en esta especie de confluencia de amplio espectro. Desde el otoño de 2021 se lleva hablando de este frente extenso que, reconocen, "no está organizado ni nadie sabe cuántos somos en realidad".

Así, a ciegas, tanto como la fe que le profesan a Yolanda Díaz, muchos acudirán a la llamada para estar en el Matadero de Madrid. Para escuchar y, sobre todo, para esa primera foto que trasladar al resto del país: puertas abiertas para entrar y un río incontrolable que rebase el aforo. Solo así se puede empezar a pensar en cuajar.

Una de las peculiaridades de esta cita es que no hay organización en Aragón de una logística necesaria para desplazar a una importante cantidad de personas a esa llamada de Yolanda Díaz. Ni ha habido invitaciones ni las entidades están conformando grupos de representación de formaciones políticas o entidades del tejido social. Especialmente sindicatos y, más concretamente, de CCOO, por su proximidad al núcleo duro de la ministra de Trabajo, bien armada en el Ejecutivo de personas muy conocidas y reconocibles por los de Comisiones Obreras en Aragón.

Pero eso no les convierte en portavoces ni en cabecillas o líderes de este movimiento emergente. Ni siquiera en enlaces directos de una Yolanda Díaz con la que, curiosamente, muchos dicen tener contacto directo. Y quienes no lo tenían, llevan días intentando lograr la ansiada foto junto a ella.

"Te esperamos en Zaragoza"

«Os animamos a acudir mañana a Sumar y apoyar el proceso de escucha emprendido por Yolanda Díaz. Desde Zaragoza en Común empujaremos para sumar en este ilusionante proceso, os mandamos todo el ánimo y buenas energías, Yolanda. Te esperamos en Zaragoza». Así presentaba ayer en Twitter su respaldo Pedro Santisteve, exalcalde de Zaragoza y portavoz municipal de una confluencia en la capital aragonesa que nunca ha conseguido, por ejemplo, atraer a Podemos Aragón.

Santisteve se podría considerar como uno de los señalados por quienes opinan que «algunos están dando pasos muy sospechosos» y «llevan días tratándose de acercar a Yolanda Díaz para conseguir fotografiarse con ella. La foto es la foto... La que el portavoz de ZeC exhibía en la red social junto a su mensaje de apoyo.

En realidad, es legítimo acercarse a la que llama a la escucha en la izquierda, aunque son muchos los que desde Aragón hoy acudirán a Madrid para escucharla a ella. Y algunos con especial ansia. Si no, que se lo pregunten a Podemos Aragón. La secretaria general, Maru Díaz, ya ha descartado estar alegando «problemas de agenda» a la que muchos estarán atentos hoy.

Llega la hora de escuchar, pero también de posicionarse. No estar puede no significar nada, pero estar hoy en el Matadero significará mucho. De hecho, no se espera a ninguno de los llamados primeros espadas de la política aragonesa en el recinto madrileño y no pasará nada.

Y quienes van puede que 200 o 300 desde Aragón, según algunos se atreven a calcular, sí van con un objetivo claro: reconocerse en el mensaje que anime a Sumar de Yolanda Díaz. Pulsar si el 'yolandismo' tiene futuro es importante, opinan en la comunidad, después de un varapalo en las elecciones de Andalucía que ha llevado a una presión insostenible y a obligar a la ministra a convocar a todos a un primer encuentro que otros ya le pedían desde el fiasco en los comicios de Castilla y León.

Pero está la cosa verde, cruda. Y queda el verano para acelerar porque las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina. Así que en Aragón se cree que otoño será «el momento clave» y septiembre empezará con una gira por todo el país que puede tener en Zaragoza una de sus primeras plazas. CCOO Aragón está trabajando intensamente para que participe en unas importantes jornadas para el sindicato que le sirvan a ella de eslabón de enganche con la comunidad. Su presentación en sociedad como líder de algo sólido.

Quizá por eso algunos en Aragón están impulsando a otro nombre propio al escaparate, algo que en política es sinónimo de quemar toda posible opción. Se trata de Carmelo Asensio, que ahora trabaja en CCOO en un puesto de la organización pero sigue afiliado a CHA, del que fue candidato en Zaragoza en los comicios de 2019.

Su partido, además, ya ha anunciado que no se unirá a Yolanda Díaz en las municipales y autonómicas, y en las generales para el Gobierno del país tiene la cortapisa de su estrecha relación con Compromís, aliado de los últimos años en el parlamento nacional. Si los de Joan Baldoví no se unen a Yolanda Díaz, no parece que los nacionalistas aragoneses sigan un camino distinto, así que tener a Asensio en estos círculos y como favorito no va a gustar nada, Un favoritismo que no es tal, en realidad.

Una de las voces críticas del partido en la comunidad, Nacho Escartín, ha explicado en varias ocasiones su motivación en este proceso. Así lo ha contado a horas del viaje a Madrid. "Vamos un equipo de Aragón con la idea de ver qué se anuncia, qué novedades hay y cómo empieza a avanzar. Hace ya muchos meses que estamos esperando este momento de súper esperanza que ahora tiene que concretarse en cosas que luego podamos trabajar en lo local".

"En Aragón se aboga desde el primer día por un frente amplio, pero tenemos que saber llegar a toda esa gente que nos quiere votar. Me doy hasta final de año. Si me gusta lo que hay, lo daré todo. Si no, votaré y me iré", dice Escartín

"La gente tiene ganas y hay mucha necesidad de resolver incertidumbres. Porque es cierto que hay mucha gente que quiere colaborar, pero necesitan que el proyecto se empiece a concretar", dice Escartín, que entiende que hay actores preexistentes "con los que nos tenemos que poner de acuerdo. No sobra nadie, lo que hace falta es sumar, un proyecto que sirva de revulsivo para que la mayoría social que hay en este país se active. A ver si Yolanda es ese acicate que necesitamos".

La lectura del momento explica la aparición de esta nueva fuerza. "Creo que hay un cierto pesimismo general que a la gente progresista no nos va bien. Porque necesitamos ser realistas y críticos, pero también mirar al horizonte con rasmia", explica el ex secretario general de Podemos, que se ha dado de plazo hasta final de año. "Si me gusta lo que hay, lo daré todo. Si no, votaré y me iré. El verano es mal momento, pero me he ofrecido a partir de septiembre a ayudar en lo que sea. En Aragón se aboga desde el primer día por un frente amplio, pero tenemos que saber llegar a toda esa gente que nos quiere votar".