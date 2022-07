Los paros del bus en Zaragoza se mantienen tras el fracaso de la negociación

Malas noticias. Este martes vuelven los paros del autobús urbano de Zaragoza de 8.00 a 9.00 horas, de 14.00 a 15.00 y de 19.00 a 20.00 después de que la negociación, forzada por el ayuntamiento, entre Avanza y el comité haya terminado sin éxito y con las posturas enfrentadas. En realidad, las conversaciones están en el mismo punto que en la madrugada del pasado jueves, cuando a las 2 de la mañana ambas partes decidieron levantarse de la mesa del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y romper las negociaciones.

La dirección de la empresa y los representantes sindicales han retomado las conversaciones tras la llamada al orden de la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, que el pasado viernes convocó a los responsables para exigirles que no dejaran de negociar hasta que se alcance un acuerdo que acabe con la huelga más larga en el autobús urbano.

Comenzó en febrero de 2021 y desde entonces han ido encadenando convocatorias de paros que, por cierto, se endurecerán a partir del mes de septiembre.

La empresa lanzó su última propuesta la semana pasada y no está dispuesta a variarla. Contempla una subida salarial del 11,25%, además de la recuperación de la antigüedad y ciertos pluses que elevarían el incremento a finales del convenio (2019-2023) hasta el 15,75%. Según Avanza, un conductor que ahora cobra «de media» 30.000 euros brutos al año pasaría a ingresar al año 40.500. Unas cifras que desmienten desde el comité, que reducen a a 32.000 euros la cantidad para un trabajador con «24 años de antigüedad».

La dirección de Avanza ha vuelto a poner en valor su oferta e insiste en que es el comité el que tiene que mover ficha y tomar una decisión: o la aceptan o la rechazan. Una vez más, ha vuelto a solicitar a los representantes sindicales que sometan a votación la propuesta y que sea la plantilla la que decida si es favorable o no.

Aunque la empresa ha mejorado su oferta desde el inicio de la negociación, los trabajadores consideran que no es suficiente porque no garantiza su poder adquisitivo. Comenzaron exigiendo una subida del 9,7% y la empresa ha accedido a que sea del 11,25%, pero no les garantiza que el 95% del incremento del IPC, algo que para la empresa es inviable.

El miércoles habrá una nueva oportunidad y volverán a sentarse en el SAMA. El tiempo apremia porque Avanza puso como fecha límite el 31 de julio, si ese día el comité no ha aceptado su oferta la retirarán y las condiciones de los trabajadores se congelarán.