Sin acuerdo. Así terminó una vez más la reunión que ha tenido lugar este viernes ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje entre Avanza y el comité de empresa del servicio de bus urbano de Zaragoza. En el encuentro de este viernes, que duró menos que lo que suele ser ya habitual, las partes se limitaron a discutir y matizar sobre algunos puntos del articulado del convenio, pero no se entró a debatir ni la subida salarial ni la oferta del órgano mediador, a pesar de la presión ejercida esta semana por parte del Gobierno municipal y de varios partidos de la oposición para que la tomaran como buena.

Según Sattra, el sindicato que ostenta la presidencia del comité, en la reunión de este viernes no se produjo «ningún avance». «La empresa ha venido sin nada de nada», lamentaron en su perfil de Twitter. «Se le ha dicho bien claro (a la dirección de Avanza) que si no mueve su postura no merece la pena volver a sentarse», añadieron en otro mensaje.

La discusión se centró en una propuesta presentada por el comité para tratar de cerrar el articulado del nuevo convenio, que estará en vigor solo hasta el 2023 puesto que el actual está caducado desde 2019. Tras no producirse acuerdo, las partes se han citado de nuevo el martes que viene en el SAMA para valorar una nueva propuesta de los sindicatos.

Por su parte, fuentes de la empresa apuntaron que «da la impresión de que el conflicto se está alargando de forma artificial». En estas circunstancias, con la huelga ya convocada para todos los días de la semana, desde Avanza advierten que «cada vez es más complicado mantener la oferta» que realizaron ya el pasado mes de julio, que implica una subida en la parte fija del salario de un 8% «que llega hasta el 15% teniendo en cuenta la parte variable», afirman.

El SAMA, por su parte, hizo su propia propuesta a las partes la semana pasada, que implicaba una subida del 8,5%. A los sindicatos les parece una buena propuesta «para empezar a hablar en serio», pero la empresa insiste en que no puede llegar a esa cifra. Mientras, la huelga sigue: los paros este sábado están convocados de 8.30 a 9.30 horas; de 14.45 a 15.45 y de 19.30 a 20.30.