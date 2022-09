Sara Fernández: «Azcón no es mi jefe. Es el alcalde de todos los zaragozanos y es mi socio»

PP y Cs se enfrentan a sus últimos meses al frente del ayuntamiento. ¿Qué nota le pone a su gobierno?

Obviamente, hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas que no nos ha dado tiempo a hacer por las circunstancias. Todo se nos trastocó con la pandemia y tuvimos que cambiar de prioridades. Pero en líneas generales y en un alto porcentaje hemos cumplido con nuestro programa de Gobierno. ¿Habremos cometido errores? Por supuesto.

¿Alguno que recuerde?

Un error, tal cual… Tenemos que mejorar muchas cosas en cuestión de plazos, por ejemplo, o de comunicación para poder llegar a todo el mundo.

¿Eso es un notable a su gestión?

¿Un notable? Sí, podría ponerlo. La ciudad está mucho mejor de lo que estaba.

¿Habrá presupuestos este año?

Por el Gobierno no va a quedar. Lo vamos a intentar, desde luego. Acabamos de aprobar las ordenanzas, que es el primer paso necesario para saber con qué ingresos vamos a contar.

Dicen siempre que la coalición entre PP y Cs ha funcionado en Zaragoza, pero no sé si cree que la omnipresencia de Azcón ha podido restarle méritos a Cs o a usted como vicealcaldesa.

No. En cualquier institución, quien la encabeza, sea el alcalde o el presidente, tiene más visibilidad que nadie. Hemos hecho un buen equipo y hemos sabido hablar y negociar nuestras discrepancias y equilibrar aquellos temas en los que pudiéramos tener diferentes opiniones.

La concejala de Economía, Carmen Herrarte, de Cs, dijo que Jorge Azcón era su jefe directo. ¿Usted considera a Azcón su jefe?

No, Azcón no es mi jefe. Azcón es el alcalde de todos los zaragozanos y esa es la relación que puede tener de superioridad, si lo quieres llamar así. Pero por supuesto que no es mi jefe. Él es responsable del partido político con el que nosotros tenemos una coalición de Gobierno. No es mi jefe, es mi socio.

¿Le sentaron mal aquellas palabras de su compañera Herrarte?

No. Respeto mucho que cada uno opine y diga lo que piensa. No me queda más remedio que respetarlo pero no lo comparto para nada.

¿Cómo es su relación con la concejala Herrarte? Ha dejado sus cargos en el partido.

Pues muy correcta. Yo tengo una buena relación, es una compañera de mi partido, es una compañera de mi grupo municipal y es una compañera de Gobierno. Yo llevo Turismo y ella lleva Economía y hay asuntos, como en los temas de hostelería en los que trabajamos de forma conjunta. O sea que encantada.

Pero es obvio que ha habido discrepancias con ella.

Ella opina unas cosas del partido y yo no comparto esas opiniones con respecto al alcalde y al partido, pero como digo, la respeto. La discrepancia no es mala. El mundo no sería lo que es y la sociedad no avanzaría si todos pensáramos exactamente igual.

¿Y cómo es su relación con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (Cs)?

Pues muy buena también, sí. No tengo ningún problema de verdad con ninguno de los dos.

Hace justo un año le pregunté qué hubiera sido diferente si Cs no hubiera gobernado con el PP. La respuesta no fue muy concreta, así que la reformulo. ¿Qué es lo que menos le gusta del Partido Popular?

Realmente… Discutimos, en el sentido positivo de la palabra, sobre las cosas en las que no pensamos lo mismo, pero siempre llegamos a acuerdos. Pero es evidente que hay cosas de este Gobierno que serían diferentes si solo lo conformara el PP o si solo fuera de Cs.

¿Cuáles?

Pues toda la parte de Igualdad es completamente diferente porque estamos nosotros. Se ve en otras instituciones donde solamente gobierna el Partido Popular. Y te pongo ese ejemplo por poner uno, pero es que es importante el escucharnos. El respeto es lo más importante que tenemos los socios de Gobierno.

Este verano, la dirección autonómica de Cs vetó una rueda de prensa conjunta entre Herrarte y Vox. Ahora el PP también las hace. ¿A usted le molesta compartir espacios con el partido de Abascal?

No es solo con Vox, es con todos los partidos políticos. Cuando hacemos algo de forma conjunta me parece muy positivo y en ese caso no me importa compartir espacios. Somos un partido al que nunca le han dolido prendas reconocer el trabajo que han hecho otros.

¿Usted considera a Vox un partido de ultraderecha?

Mire, yo las etiquetas que quieran poner unos y otros... que las usen ellos. Yo tengo claro qué es mi partido, cómo nos definimos y a partir de ahí los demás que se pongan las etiquetas que quieran.

A lo largo de estos tres años, ¿se ha arrepentido en algún momento de no haber pactado con Pilar Alegría (PSOE)?

Lo de llorar por la leche derramada lleva a la nostalgia y yo no creo en la política ficción. No me sirve. Yo hablé con un partido, hablé con el otro y seguí las directrices del mío propio buscando lo mejor para la ciudad. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos pactado con el PSOE, pero a día de hoy creo que el resultado para la ciudad del Gobierno que tenemos PP y Cs es muy positivo.

Más allá de Zaragoza, ¿valora igual de positivamente aquella decisión de Albert Rivera de pactar solo con el PP?

Creo que en cada momento hay que saber ver lo que es más beneficioso para los ciudadanos. Y por tanto creo que tener un solo socio, un socio único, para Ciudadanos no fue bueno y creo que no sería bueno en el futuro. En Cs llevamos en nuestro ADN mirar más allá de las siglas y por lo tanto aferrarnos solamente a unas siglas (las del PP) no fue algo positivo.

¿Cuándo serán las primarias de Cs en Aragón y en Zaragoza?

En Zaragoza a día de hoy no tiene que haber primarias, solo debería haber para las autonómicas. Por estatutos, tiene que haber en la ciudad 350 afiliados y yo creo que no llegamos. De todas maneras, estamos esperando saberlo porque hemos pedido las cifras de afiliados que tenemos a día de hoy y por ahora no las conocemos. Pero creo que no llegamos a los 350.

Y si no hay primarias, ¿cree que le designarán a usted candidata?

Si no hay primarias será el partido el que decida la candidatura. Y ya veremos lo que se decide.

¿Le gustaría ser la candidata?

Yo me creo el proyecto de Ciudadanos y a día de hoy yo soy la portavoz y lo voy a seguir siendo hasta el 28 de mayo. Entonces veremos qué ocurre.

Usted fue una de las firmantes del manifiesto de SomosCs, crítico con la dirección nacional de la que forma parte el coordinador del partido en Aragón, Daniel Pérez Calvo. ¿Cómo es su relación con él?

Bueno, es evidente que yo tengo una discrepancia junto con otros cientos de militantes en el sentido de que pensamos que la refundación es necesaria, pero que tiene hacerse una asamblea y que el plazo no pueden ser enero. Nos parece demasiado tarde, queremos una asamblea ya. Eso es lo que manifestamos y lo que se nos ha trasmitido por parte del comité autonómico es que se nos va a escuchar. Y estamos a la espera ahora de que se nos escuche. Nosotros hemos pedido oficialmente los datos del número de afiliados porque está previsto en los estatutos que se puede solicitar una asamblea recogiendo firmas de un tercio de afiliados. Y a día de hoy no nos han contestado y, de hecho, hoy (por el jueves) se ha mandado un correo electrónico a la presidenta del partido, a Inés Arrimadas, recordando que hemos pedido esa información y que tenemos derecho a ella.

¿No les entregan esos datos de afiliados deliberadamente?

O los están calculando… Pero vamos, yo creo que sí, que obviamente es algo que…

¿Este nuevo cisma no puede ser contraproducente? El partido pude llegar todavía más débil a las elecciones...

No solo tenemos la vista puesta en las elecciones, que también. Los resultados electorales de Cs cada vez han sido peores y por eso creemos que hay que tomar cartas en el asunto. Seguimos creyendo que el proyecto liberal es necesario y que hay potenciales votantes para ese proyecto, pero ahora mismo no estamos llegando a la ciudadanía.

¿Y qué ha hecho mal Ciudadanos para que eso ocurra?

Pues o no hemos sabido transmitir o no hemos tomado en todos los sitios las decisiones adecuadas para que a la gente le quede claro lo que defendemos.

¿Cuántos bandos hay en Ciudadanos?

No es cuestión de bandos ni de personas. Aquí no sobra nadie, al revés, cuantos más seamos mejor. Hay muchísima gente súper válida en Ciudadanos y aquí no hay guerras intestinas ni nada por el estilo. Queremos salvar el proyecto porque se van a volver a abrir las urnas y en esa siguiente cita nos jugamos la trascendencia del proyecto o no. El tiempo corre en nuestra contra.

¿Ha recibido llamadas de otros partidos preguntándole si le gustaría cambiar de filas?

No.

Y de cara a las siguientes elecciones, ¿teme fugas de otros compañeros a otros partidos?

La gente puede hacer lo que quiera y yo lo voy a respetar.

Y si la refundación de Cs no llega a tiempo, ¿aceptaría ir en las listas del PP como independiente?

Ahora mismo lo único que creo y lo único que tengo clarísimo es que voy a seguir luchando por Ciudadanos hasta el final. No me planteo otra cosa, solo me planteo Ciudadanos. De forma constructiva y todos juntos, esto puede tirar para adelante. Se ha visto ya en otros países y sinceramente pienso que la opción liberal es muy necesaria y se evidencia en las instituciones. Un PP es mejor con Ciudadanos y un PSOE también es mejor con Ciudadanos.

Queda menos de un mes para las Fiestas del Pilar pero son solo los segundos Pilares en cuatro años que ha podido organizar. ¿Qué sentimientos tiene? ¿Tiene alguna espinita clavada?

Tengo muchísima ilusión este año. Este año la emoción va a estar a flor de piel y yo creo que hay más ganas que nunca de volver a llenar las calles. Y espinita clavada sí, pero sobre todo por el motivo por el que se tuvieron que suspender las fiestas. Esta ha sido una corporación radicalmente distinta, por desgracia, por la pandemia y por la crisis que nos ha dejado. No haber tenido Pilares ha sido el menor de los problemas que nos ha traído la pandemia.

Siendo que este año son las primeras fiestas después de tres años, ¿va a haber sorpresas?

Sí. Es muy complicado innovar en la parte más tradicional y eso lo vamos a conservar. Seguramente la semana que viene podremos anunciar toda la programación que falta por conocer, la de los escenarios principales. Pero lo más diferente de las fiestas de este año es que nos hemos hecho eco de una de las reclamaciones que venían haciéndose y es la descentralización. Hemos eliminado escenarios del centro y los hemos llevado a otros distritos, como el Arrabal, en San José, Delicias… En todos los distritos urbanos y en la práctica totalidad de los barrios rurales hay programación.

¿Se cantará el ‘Canto a la Libertad’ en el pregón y cerrará las fiestas el ‘Somos’ de Labordeta?

Por supuestísimo. Son parte indispensable y son ya una tradición también de nuestras fiestas. Por supuesto que habrá.

Cuatro joteros serán este año los pregoneros después de que Ander Herrera anunciara que no podía venir. Siendo que este es el último año de esta corporación, ¿lamenta no haber podido traer a un personaje reconocido para atraer más la atención del público?

No lo vemos así. Me da pena que no haya podido venir Ander porque él mismo tenía también mucha ilusión por ser pregonero en su ciudad. Es una pena que no pueda venir, pero las obligaciones profesionales son lo más importante. Pero hemos aprovechado esa oportunidad para poder hacer pregonera a la jota aragonesa. Más allá de que el pregonero sea alguien conocido, lo que hacemos en este caso es un gran homenaje a la jota. La Academia de la Jota cifra en 80.000 personas las que conforman el sector jotero y somos muchos más a los que nos emociona y que nos gusta. Es una de nuestras señas de identidad.

Pero siempre que se habla de señas de identidad se habla de la jota. Y siempre que se habla de figuras zaragozanas importantes se habla de Goya. ¿No es momento de buscar y añadir nuevos referentes con los que venderse?

Los grandes emblemas y las figuras históricas que hemos tenido en Aragón hay que seguir reivindicándolas. Pero tenemos muchos más personajes ilustres como Ramón y Cajal, Miguel Servet, Fleta o las heroínas de Los Sitios… Todos esos referentes históricos que hemos vinculado a la ciudad de Zaragoza yo creo que hay que seguir vinculándolos. No creo que necesitemos nuevos referentes pero sí que es verdad que hay muchos zaragozanos hoy en día, que viven y que son grandes escritores, grandes investigadores y grandes artistas que hay que seguir reivindicando también y unirlos al nombre de la ciudad.