Pedro Santisteve: «Podemos sobredimensionó sus fuerzas y primó el interés personal»

El año 2015 pasará a la historia en España. Motivada por el movimiento social 15M, la izquierda despertó y se dio cuenta de que era el momento de la unidad, del cambio. Una unidad que fue desinflándose durante los cuatro años posteriores hasta llegar a una fragmentación difícil de salvar en algunos territorios. Ocurrió en Aragón, donde Podemos decidió ir por libre y donde no parece que vaya a contar otra vez con las plataformas ciudadanas, como Zaragoza en Común.

«Podemos sobredimensionó sus fuerzas en las elecciones de 2019, como se vio con los resultados que obtuvo, y primaron los intereses personales» de sus miembros, resume el exalcalde de la capital aragonesa bajo el paraguas de las siglas de Zaragoza en Común (ZeC), Pedro Santisteve, que recuerda que ZeC defendió el acuerdo de sus bases y celebró unas primarias, mientras que la formación morada no estaba de acuerdo con este proceso.

A siete meses de abandonar el Ayuntamiento de Zaragoza, como también harán los concejales de su formación Luisa Broto y Alberto Cubero, admite que la unión de la izquierda va a ser complicada de cara a los próximos comicios.

La cuestionada unidad de la izquieda

Desde ZeC están dispuestos a todo por conseguir unir fuerzas, la única manera de mantener la representación en las instituciones a partir de 2023. «Podemos es quién tiene que explicar qué paso en 2019 porque programáticamente no hay tantas diferencias», comenta Broto, que apunta a las diferencias de carácter personal. «Si las había, si ese era el problema, ninguno de los tres vamos a seguir», añade.

Pero Fernando Rivarés, el que fuera concejal de Hacienda con Pedro Santisteve, decidió pasarse a Podemos en las anteriores elecciones -- «cuando estaba en el Gobierno era militante de IU», recuerda Luisa-- y hace unos días anunció que se presentará a las primeras de su formación para el Ayuntamiento de Zaragoza. Vaya, que Podemos seguirá fuera de ZeC.

Frenar a la derecha

«La unidad de la izquierda es un elemento indispensable para echar a Jorge Azcón del Gobierno y frenar a la ultraderecha», dice Cubero, que insiste en que «es complicado pero no imposible» volver a sumar.

Los tres concejales admiten que llegar a la alcaldía en solo nueve meses, crear un equipo sin la experiencia para gobernar no fue sencillo. Menos aún en minoría, una situación que les generó un gran «desgaste». «Los cuatro años de gobierno supusieron un deterioro tanto en el ánimo de los electores votantes como en la plataforma», señala Broto, y el apoyo --o comportamiento-- de otras formaciones afines no les ayudó. «El PSOE contribuyó a que hubiera una situación de división en la izquierda, lo que fue un error», apunta Santisteve, porque cuantas más opciones haya, más difícil será mantenerse en las instituciones por una cuestión de aritmética.

«Por parte de Podemos hubo una decisión respetable pero equivocada de romper los espacios de confluencia. No solo ocurrió en Zaragoza, en todo Aragón, y el resultado fue que ZeC se quedó con tres concejales en la ciudad y Podemos con dos». Eso, y que CHA perdió su representación en el consistorio y la izquierda no sumó mayoría para gobernar. «La ruptura de Podemos fue determinante para que ZeC no tuviera aspiraciones», zanja Cubero.

La unidad de la calle

«La gente de la calle quiere que vayamos unidos. Entonces igual hay que pregunta a los aparatos de Podemos por qué quiere ir en solitario», dice Broto, que asegura que la plataforma ciudadana de Zaragoza en Común sigue tendiendo la mano a la formación morada para alcanzar un acuerdo de cara a los comicios municipales de 2023. «Las siglas nos dan igual, somos una herramienta de cambio», insiste la concejala.

Una opción que parece inviable pese a que desde ZeC insisten en que las diferencias que existen con la formación morada son «salvables».