La pugna entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA se muda a la calle Embarcadero

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó este lunes la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana que desatasca, definitivamente, el proyecto para construir vivienda en los terrenos aledaños al antiguo reformatorio del Buen Pastor, junto al parque de Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes. Este fue uno de los acuerdos que adquirió el consistorio de la capital aragonesa con el Gobierno de Aragón en la reunión del año 2020. Pero una vez se le dio cumplimiento a esta cuestión (tarde, según reconoció el concejal del área, Víctor Serrano), la batalla dialéctica con el PSOE sobre quién obstruye más los proyectos de la institución de en frente se ha trasladado a los suelos de la calle Embarcadero, en Casablanca.

Sobre esta cuestión, Serrano informó este lunes, como ya avanzara en una entrevista concedida a este diario, que será esta semana cuando el Gobierno municipal de PP y Cs le traslade una propuesta de permuta de los suelos al Gobierno de Aragón. En la calle Embarcadero estaba previsto que la DGA promoviera la construcción de nuevas viviendas, pero su proyecto se encontró con el rechazo de los vecinos del barrio, que utilizan ese solar actualmente como aparcamiento debido al déficit de plazas de garaje que existe en el barrio.

Entonces, ayuntamiento y DGA pactaron buscar un solar de un valor aproximado al de la calle Embarcadero para que el consistorio se lo cediera al Gobierno de Aragón. Así, el párking se mantenía y el Ejecutivo autonómico no perdía la opción de levantar viviendas.

Pero, meses después del acuerdo, todavía no ha llegado la oferta por parte del ayuntamiento, lo que le sirvió al PSOE municipal para acusar al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, de "retrasar" el asunto "de forma deliberada".

Entonces, Serrano respondió que hace ya "unos meses" los técnicos de ambas instituciones se reunieron para estudiar las pretensiones de la DGA, pero estas "excedían" la valoración hecha por el consistorio. Es decir, que los suelos que pedía el Gobierno de Aragón a cambio de los de la calle Embarcadero eran mucho más valiosos, por lo que no se accedió a ello. Desde entonces, en Urbanismo han estado trabajando en buscar una "alternativa más justa" y que satisfaga los intereses del Ejecutivo autonómico. No obstante, no quiso desvelar qué parcela es la que van a proponer como permuta por la parcela de Casablanca.

Una propuesta "más justa"

Este tema, el acuerdo para llevar a cabo la permuta de los suelos de la calle Embarcadero, es el único asunto en materia de Urbanismo que queda pendiente de los pactos acordados en las últimas dos reuniones bilaterales entre la DGA y el consistorio. El resto, como la reordenación de Torre Ramona, se cumplió este lunes, pero el PSOE le reprochó a Serrano que "llega tarde". "El 25 de febrero tenían terminado el expediente y no lo remitieron hasta el 5 de octubre a la comisión de Patrimonio, justo cuando el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón les dio un ultimátum. Y de repente se pusieron a tramitarlo", criticó el concejal socialista Horacio Royo.

"Son ustedes los que tienen interés en confrontar", respondió Serrano, que le recordó a Royo que "demora es en lo que ha incurrido el Gobierno de Aragón con la deuda del tranvía". La Justicia condenó en sentencia firme a la DGA a pagar más de 25 millones de euros por este asunto y el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a abonarlos en este ejercicio.

Ante el rifirrafe entre el PSOE y PP-Cs, el enésimo en las últimas semanas y con La Romareda de por medio, el resto de partidos de la oposición municipal respondieron pidiendo sosiego. "El comportamiento del PSOE es irresponsable", criticó Vox. "El cruce de acusaciones es dañino para la población", lamentó Podemos. "Solamente intentan tirarse los trastos los unos a los otros por La Romareda", zanjó ZeC.